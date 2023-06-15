Они находятся под покровительством высших сил.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых просто обожает Вселенная. Она всегда на их стороне, что очень упрощает им жизнь. В этом списке оказались Девы, Стрельцы и Близнецы.

Дева

В своем большинстве Девы - добрые люди, которые всегда готовы прийти на помощь. Они умеют слушать и слышать, поддерживать, давать хорошие советы и вытаскивать людей из депрессии. За такие качества их очень ценит Вселенная. Поэтому чаще всего она посылает Девам только лучи добра. Беды и несчастья обходят их стороной, чтобы не ранить их тонкую душевную организацию.

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Стрелец

Высшие силы любят Стрельцов из-за их огромного желания наслаждаться жизнью. Это яркие люди, которые никогда не сидят на одном месте. Они хватаются за каждую возможность стать лучше, выйти на новый уровень, жить лучше и ярче. Важно то, что ради своей цели они не будут идти по головам. Скорее, Стрельцы будут более усердно работать над собой. За это их и ценит Вселенная.

Близнецы

Близнецы - это как два человека в одном. Один может совершать рискованные, необдуманные, дерзкие поступки, а второй всегда придет на помощь первому и вытащит его из любой проблемы. То есть у этого знака Зодиака всегда есть баланс. Интересно то, что Вселенная старается оберегать Близнецов от серьезных потрясений, чтобы не вогнать их в продолжительную депрессию. Это очень чувственные люди с хрупкой психикой.

Напомним, два знака Зодиака вскоре столкнутся лоб в лоб с врагами.

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