Этим знакам не позавидуешь.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в конце июня могут столкнуться со своими врагами. Им придется буквально сражаться на ножах.

Телец

Тельцы - это очень вспыльчивые люди, которых часто заносит. У них нет инстинкта самосохранения, поэтому они постоянно говорят то что думают, вопреки тому, что это может обидеть людей. В целом не странно, что у них может быть много врагов. В конце месяца их ждет расплата за все поступки. Они столкнутся с теми людьми, которым сделали больно, и испытают то же, что и они когда-то. Астрологи говорят, что представителям этого зодиакального созвездия не позавидуешь.

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Скорпион

Еще один знак, который получит по заслугам - Скорпион. Эти люди, как и Тельцы, считают, что им все позволено и что все их плохие поступки останутся безнаказанными. Однако не там-то было. Ваши враги уже готовы напасть на вас. Как говорят астрологи, они уже придумали план мести, который потрясет вас на все 100 процентов. Опасайтесь их, ведь они настроены очень жестко по отношению к вам. Лучший вариант, чтобы избежать проблем - искренне поговорить и признать свои ошибки.

Напомним, на три знака Зодиака обрушатся сплошные проблемы совсем скоро.

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