Астрологи рассказали, каким может быть дом вашей мечты в зависимости от вашего знака Зодиака, пишет apartmenttherapy.com.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Овен - многоквартирный дом
Многоэтажное здание элитных апартаментов в центре крупного города - идеальный дом для Овна. Как первый знак Зодиака, Овен любит руководить, лидировать и строить успешную карьеру.
Телец - классическое бунгало
Большинство Тельцов - семьянины, для которых очень важен комфорт. Бунгало в классическом стиле может это обеспечить, а потому идеально подойдет представителям данного знака.
Близнецы - дом в пригороде
Близнецам никогда не бывает скучно, и они могут "вписаться" в любую ситуацию и компанию. Для них разнообразие - это соль жизни. Именно потому, по мнению астрологов, большой дом в пригороде с огромным количеством места для их различных интересов им прекрасно подойдет.
Рак - дом в георгианском стиле
Раки - семейные домоседы. Им важно иметь дом, в котором они смогут по-настоящему обжиться со своими близкими. И в большом доме в георгианском стиле будет вполне достаточно места для друзей и семьи.
Лев - дом в викторианском стиле
Львы - смелые и страстные представители Зодиака. Они любят быть в центре внимания, и красочный дом в викторианском стиле - это то, что им нужно.
Дева - ранчо
Девы - практичные и трудолюбивые перфекционисты Зодиака. По мнению астрологов, им должен подойти крепкий, простой, скромный и непритязательный дом в стиле ретро-ранчо.
Весы - дачный дом
Весами управляет планета любви и красоты - Венера. Представители данного знака творческие и романтические натуры, а дачный дом обладает уникальным очарованием, которое им должно приглянуться.
Скорпион - пляжный домик
Скорпионы предпочитают уединение и спокойствие где-нибудь вдали от суеты. Пляжный домик способен удовлетворить эту их потребность.
Стрелец - трехэтажный дом
Стрельцы - активные путешественники Зодиака. Им обязательно нужен простой, функциональный и просторный дом, который сможет вместить все собранные по миру "богатства".
Козерог - загородный дом
Козероги - успешные трудоголики, ориентированные на детали и порядок. Загородный дом - то, что им нужно для отдыха и пополнения сил. Они обязательно сделают безупречный ландшафт, чтобы придать дому идеальный вид.
Водолей - ультрасовременный дом
Водолеи стремятся выделяться из толпы. Выпустить флаг чудачества им поможет смелый, современный дом с необычной атмосферой.
Рыбы - творческое бунгало
Рыбы - творческие натуры, которые часто погружены в свои фантазии. Им определенно нужно пространство, где буквально все будет этому способствовать. Бунгало в стиле "искусство и ремесло" подойдет для этих "полетов".
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