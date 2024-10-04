Близнецам советуют присмотреться к дому в пригороде, а Скорпионам - к пляжному домику.

Астрологи рассказали, каким может быть дом вашей мечты в зависимости от вашего знака Зодиака, пишет apartmenttherapy.com.

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Овен - многоквартирный дом

Многоэтажное здание элитных апартаментов в центре крупного города - идеальный дом для Овна. Как первый знак Зодиака, Овен любит руководить, лидировать и строить успешную карьеру.

Телец - классическое бунгало

Большинство Тельцов - семьянины, для которых очень важен комфорт. Бунгало в классическом стиле может это обеспечить, а потому идеально подойдет представителям данного знака.

Близнецы - дом в пригороде

Близнецам никогда не бывает скучно, и они могут "вписаться" в любую ситуацию и компанию. Для них разнообразие - это соль жизни. Именно потому, по мнению астрологов, большой дом в пригороде с огромным количеством места для их различных интересов им прекрасно подойдет.

Рак - дом в георгианском стиле

Раки - семейные домоседы. Им важно иметь дом, в котором они смогут по-настоящему обжиться со своими близкими. И в большом доме в георгианском стиле будет вполне достаточно места для друзей и семьи.

Лев - дом в викторианском стиле

Львы - смелые и страстные представители Зодиака. Они любят быть в центре внимания, и красочный дом в викторианском стиле - это то, что им нужно.

Дева - ранчо

Девы - практичные и трудолюбивые перфекционисты Зодиака. По мнению астрологов, им должен подойти крепкий, простой, скромный и непритязательный дом в стиле ретро-ранчо.

Весы - дачный дом

Весами управляет планета любви и красоты - Венера. Представители данного знака творческие и романтические натуры, а дачный дом обладает уникальным очарованием, которое им должно приглянуться.

Скорпион - пляжный домик

Скорпионы предпочитают уединение и спокойствие где-нибудь вдали от суеты. Пляжный домик способен удовлетворить эту их потребность.

Стрелец - трехэтажный дом

Стрельцы - активные путешественники Зодиака. Им обязательно нужен простой, функциональный и просторный дом, который сможет вместить все собранные по миру "богатства".

Козерог - загородный дом

Козероги - успешные трудоголики, ориентированные на детали и порядок. Загородный дом - то, что им нужно для отдыха и пополнения сил. Они обязательно сделают безупречный ландшафт, чтобы придать дому идеальный вид.

Водолей - ультрасовременный дом

Водолеи стремятся выделяться из толпы. Выпустить флаг чудачества им поможет смелый, современный дом с необычной атмосферой.

Рыбы - творческое бунгало

Рыбы - творческие натуры, которые часто погружены в свои фантазии. Им определенно нужно пространство, где буквально все будет этому способствовать. Бунгало в стиле "искусство и ремесло" подойдет для этих "полетов".

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