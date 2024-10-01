Месяц обещает быть продуктивным и полным возможностей.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН составили прогноз на октябрь и рассказали, какие события будут происходить в Украине в этом месяце.

По их словам, октябрь обещает быть насыщенным множеством астрологических событий. Это связано с тем, что в октябре произойдёт много важных изменений - как в годовой карте Украины, так и в гороскопе РФ, а также это связано с насыщенностью планетарных транзитов. Несмотря на динамичные перемены, месяц будет продуктивным и полным возможностей.

Итак, подпериод с 30 сентября 2024 по 18 октября 2024 года связан с энергией планеты Солнце и является продуктивным. Он может указывать на финансовые поступления, а также на приток различных ресурсов, в том числе военных. Этот период может также принести Украине разные новые достижения, в том числе удачные военные операции, что добавит стране статусности и яркости. В это время могут подниматься различные политические вопросы, связанные с властью. Возможно усиление её давления в некоторых областях. Также в этот период могут быть подписаны важные договоры.

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Подпериод с 18 октября 2024 года по 17 ноября 2024 года, по словам астрологов, связан с энергией Луны, что может поднять вопросы, связанные с водой. Этот период является продуктивным и может внести важные значительные изменения в векторе движения страны. Луна, которая символизирует женскую энергию, будет подталкивать к мирным переговорам, которые могут оказаться весьма результативными. В это время может увеличиться количество осадков, что также может сказаться на снижении активности на фронте.

Юпитер-Солнце-Сатурн с 3 октября 2024 по 18 ноября 2024 год. Данный подпериод является напряжённым, но в то же время продуктивным. Он вновь акцентирует внимание украинского государства на вопросах, связанных с ресурсами, однако при этом указывает на определенные ограничения, говорят астрологи:

"Можно предположить, что сюда относятся проблемы с электричеством, поскольку в прошлый раз, когда был подобный период, они возникли. При этом могут появиться и другие вопросы, связанные с ресурсами. Этот период также демонстрирует давление власти на людей, а также давление на саму власть Украины со стороны политических оппонентов и западных партнёров. Данный период может привести к разоблачению крупных коррупционных схем и к громким скандалам".

Теперь для понимания картины, продолжили эксперты, происходящего нужно обратить внимание на события по годовой карте России и её астрологическим подпериодам.

В годовой карте РФ с 19 сентября 2024 по 10 октября 2024 года наблюдается астрологический подпериод, связанный с планетой Марс. Этот период можно назвать временем запугивания ядерным оружием и попыток создать наступления на различных участках фронта. Однако продуктивность этих действий, на взгляд Сухановых, должна быть невысокой.

Следующий астрологический подпериод по годовой карте России, связанный с энергией Раху. Он продлится с 10 октября 2024 по 4 декабря 2024 года и будет менее продуктивным. Он указывает на возможные трансформации во власти, изменения в векторе движения страны, замедление работы всех сфер, рост неопределенности, а также на возможное давление извне - как со стороны партнёров, так и со стороны противников.

Юпитер-Юпитер-Венера с 8 октября 2024 по 15 февраля 2025 года. Данный астрологический подпериод является напряжённым и может ухудшить экономическую ситуацию в стране, внося неожиданные события, которые будут истощать ресурсы. Он также может вызвать непредвиденные изменения в структуре власти и подтолкнуть ее к трансформациям. Подобный астрологический подпериод, связанный с влиянием Венеры, уже наблюдался в России с 28 мая 2023 по 31 июля 2023 года.

"Напомним, что в это время, 23-24 июня 2023 года, ЧВК "Вагнер" предприняла попытку вооруженного мятежа в России. В этот раз мы ожидаем, что этот астрологический подпериод не будет таким ярким с точки зрения военной активности в сторону Кремля, но он может быть связан с более мягкими методами воздействия на него, например, внутренними конфликтами спецслужб с властью. Это наши предположения, а время покажет, как именно проявятся эти астрологические тенденции", - отметили Сухановы.

Основные изменения в астрологических транзитах на октябрь месяц:

• 2 октября мы будем проживать Солнечное затмение.

• 9 октября Юпитер (планета удачи, знания, финансов, банковского сектора, образования, высших морально-нравственных и духовных ценностей, глобализации, объединения, влиятельности, веры, религии, смысла жизни, целеустремленности, философии, абстрактного мышления, права) становится ретроградной в знаке Зодиака Телец. Данный транзит может ускорить различные финансовые процессы, поднять незавершенные дела. В России этот планетарный транзит указывает на какие-то трансформации во власти, в Украине – на изменения и трансформации, связанные с врагами. Данный транзит также в Украине может снова поднять вопросы мобилизации и пересмотр каких-то вопросов, связанных с ней.

• 10 октября Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) переходит в знак Зодиака Весы. Несмотря на то, что Меркурий, перейдя в другой знак, ухудшил свой транзит, фактически это принесло положительные изменения. Он отдалился от определенных неблагоприятных астрологических влияний, что создаст позитивную динамику в деловой активности и бизнесе.

• 13 октября Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в собственный знак Зодиака Скорпион. Данный транзит может привнести в сферу отношений различные секреты и заговоры, а также неожиданно раскрывать их. Этот транзит неблагоприятный как для Украины, так и для России. В Украине он может привести к уменьшению комфорта, что может быть связано с очередными обстрелами энергетической инфраструктуры.

• 17 октября Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак своего максимального ослабления Весы, что может уменьшить влияние власти и ее стабильность во всех странах, увеличивая влияние народа. Данный период может создать проблемы для тех, кто находится у власти, а также увеличить количество сезонных болезней. В эмоциональном плане это время может способствовать осенней хандре.

• 20 октября Марс (планета энергии, материи, страсти, физической силы, силы воли, решимости, войны, агрессии, спорта, азарта, мышц, огня, электричества, металла, пожара, казино) переходит в знак Зодиака Рак, который является знаком его максимального ослабления. Это может уменьшить воинственные энергии в атмосфере Земли, однако может привести к разрушениям всего, что связано с водой, в том числе инфраструктуры, что расположена у воды, включая мосты и дамбы – в том числе как в Украине, так и РФ. В прошлый раз, когда был похожий транзит, Россия подорвала Каховскую ГЭС. Однако в этот раз, на наш взгляд, попытки атаковать и разрушить, скорее всего, не будут успешными, так как астрологические подпериоды и годовые карты должны это амортизировать и смягчить.

• 29 октября Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) переходит в знак Зодиака Скорпион. Данный транзит может привести к различным разоблачениям, связанными со спец. службами, журналистикой расследованиями, а также раскрыть тайные договоры.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram - instagram.com/jyotishon

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