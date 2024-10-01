Война в Украине / фото facebook.com/UALandForces

Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН составили прогноз на октябрь и рассказали, какие события будут происходить в Украине в этом месяце.

По их словам, октябрь обещает быть насыщенным множеством астрологических событий. Это связано с тем, что в октябре произойдёт много важных изменений - как в годовой карте Украины, так и в гороскопе РФ, а также это связано с насыщенностью планетарных транзитов. Несмотря на динамичные перемены, месяц будет продуктивным и полным возможностей.

Итак, подпериод с 30 сентября 2024 по 18 октября 2024 года связан с энергией планеты Солнце и является продуктивным. Он может указывать на финансовые поступления, а также на приток различных ресурсов, в том числе военных. Этот период может также принести Украине разные новые достижения, в том числе удачные военные операции, что добавит стране статусности и яркости. В это время могут подниматься различные политические вопросы, связанные с властью. Возможно усиление её давления в некоторых областях. Также в этот период могут быть подписаны важные договоры.

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Подпериод с 18 октября 2024 года по 17 ноября 2024 года, по словам астрологов, связан с энергией Луны, что может поднять вопросы, связанные с водой. Этот период является продуктивным и может внести важные значительные изменения в векторе движения страны. Луна, которая символизирует женскую энергию, будет подталкивать к мирным переговорам, которые могут оказаться весьма результативными. В это время может увеличиться количество осадков, что также может сказаться на снижении активности на фронте.

Юпитер-Солнце-Сатурн с 3 октября 2024 по 18 ноября 2024 год. Данный подпериод является напряжённым, но в то же время продуктивным. Он вновь акцентирует внимание украинского государства на вопросах, связанных с ресурсами, однако при этом указывает на определенные ограничения, говорят астрологи:

"Можно предположить, что сюда относятся проблемы с электричеством, поскольку в прошлый раз, когда был подобный период, они возникли. При этом могут появиться и другие вопросы, связанные с ресурсами. Этот период также демонстрирует давление власти на людей, а также давление на саму власть Украины со стороны политических оппонентов и западных партнёров. Данный период может привести к разоблачению крупных коррупционных схем и к громким скандалам".

Теперь для понимания картины, продолжили эксперты, происходящего нужно обратить внимание на события по годовой карте России и её астрологическим подпериодам.

В годовой карте РФ с 19 сентября 2024 по 10 октября 2024 года наблюдается астрологический подпериод, связанный с планетой Марс. Этот период можно назвать временем запугивания ядерным оружием и попыток создать наступления на различных участках фронта. Однако продуктивность этих действий, на взгляд Сухановых, должна быть невысокой.

Следующий астрологический подпериод по годовой карте России, связанный с энергией Раху. Он продлится с 10 октября 2024 по 4 декабря 2024 года и будет менее продуктивным. Он указывает на возможные трансформации во власти, изменения в векторе движения страны, замедление работы всех сфер, рост неопределенности, а также на возможное давление извне - как со стороны партнёров, так и со стороны противников.

Юпитер-Юпитер-Венера с 8 октября 2024 по 15 февраля 2025 года.  Данный астрологический подпериод является напряжённым и может ухудшить экономическую ситуацию в стране, внося неожиданные события, которые будут истощать ресурсы. Он также может вызвать непредвиденные изменения в структуре власти и подтолкнуть ее к трансформациям. Подобный астрологический подпериод, связанный с влиянием Венеры, уже наблюдался в России с 28 мая 2023 по 31 июля 2023 года. 

"Напомним, что в это время, 23-24 июня 2023 года, ЧВК "Вагнер" предприняла попытку вооруженного мятежа в России. В этот раз мы ожидаем, что этот астрологический подпериод не будет таким ярким с точки зрения военной активности в сторону Кремля, но он может быть связан с более мягкими методами воздействия на него, например, внутренними конфликтами спецслужб с властью. Это наши предположения, а время покажет, как именно проявятся эти астрологические тенденции", - отметили Сухановы.

Основные изменения в астрологических транзитах на октябрь месяц:

2 октября мы будем проживать Солнечное затмение. 

9 октября Юпитер (планета удачи, знания, финансов, банковского сектора, образования, высших морально-нравственных и духовных ценностей, глобализации, объединения, влиятельности, веры, религии, смысла жизни, целеустремленности, философии, абстрактного мышления, права) становится ретроградной в знаке Зодиака Телец. Данный транзит может ускорить различные финансовые процессы, поднять незавершенные дела. В России этот планетарный транзит указывает на какие-то трансформации во власти, в Украине – на изменения и трансформации, связанные с врагами. Данный транзит также в Украине может снова поднять вопросы мобилизации и пересмотр каких-то вопросов, связанных с ней.

10 октября Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) переходит в знак Зодиака Весы. Несмотря на то, что Меркурий, перейдя в другой знак, ухудшил свой транзит, фактически это принесло положительные изменения. Он отдалился от определенных неблагоприятных астрологических влияний, что создаст позитивную динамику в деловой активности и бизнесе.

13 октября Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в собственный знак Зодиака Скорпион. Данный транзит может привнести в сферу отношений различные секреты и заговоры, а также неожиданно раскрывать их. Этот транзит неблагоприятный как для Украины, так и для России. В Украине он может привести к уменьшению комфорта, что может быть связано с очередными обстрелами энергетической инфраструктуры. 

17 октября Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак своего максимального ослабления Весы, что может уменьшить влияние власти и ее стабильность во всех странах, увеличивая влияние народа. Данный период может создать проблемы для тех, кто находится у власти, а также увеличить количество сезонных болезней. В эмоциональном плане это время может способствовать осенней хандре.

20 октября Марс (планета энергии, материи, страсти, физической силы, силы воли, решимости, войны, агрессии, спорта, азарта, мышц, огня, электричества, металла, пожара, казино) переходит в знак Зодиака Рак, который является знаком его максимального ослабления. Это может уменьшить воинственные энергии в атмосфере Земли, однако может привести к разрушениям всего, что связано с водой, в том числе инфраструктуры, что расположена у воды, включая мосты и дамбы – в том числе как в Украине, так и РФ. В прошлый раз, когда был похожий транзит, Россия подорвала Каховскую ГЭС. Однако в этот раз, на наш взгляд, попытки атаковать и разрушить, скорее всего, не будут успешными, так как астрологические подпериоды и годовые карты должны это амортизировать и смягчить. 

29 октября Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) переходит в знак Зодиака Скорпион. Данный транзит может привести к различным разоблачениям, связанными со спец. службами, журналистикой расследованиями, а также раскрыть тайные договоры.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram - instagram.com/jyotishon

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