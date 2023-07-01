Карты Таро советуют Девам игнорировать все соблазны.

В воскресенье, 2 июля, ветер перемен ворвется в жизнь Тельцов. А Близнецам стоит готовиться к плохим новостям, их настигнет боль потери. Что ждет другие знаки Зодиака в этот день - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овны будто бы впадут в детство. Они будут веселиться и забудут обо всех делах. Не лишайте себе редкого шанса на отдых, но не слишком увлекайтесь.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам много разных событий. Ветер перемен вас унесет очень далеко, возможно, вам предложат переезд в другую страну. Не спешите отказываться, обдумайте все перспективы.

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Близнецы

Близнецам не стоит ждать от этого дня чего-то хорошего. Вы можете ощутить сильную боль потери. Возможно, вам придется отпустить человека, который был для вас очень хорошим другом.

Рак

2 июля Ракам можно развлечься и даже немного потратиться. Отправьтесь на прогулку и побалуйте себя чем-то необычным. Помимо этого, не жалейте денег на подарки.

Лев

Львов ждет напряженная работа над ошибками. Кто-то попытается вас сильно задеть. Реагируйте на упреки без лишних эмоций, покажите, что вы готовы учиться и делать выводы.

Дева

Карты Таро советуют Девам игнорировать все соблазны. Не стоит соглашаться на приключения, если вы понимаете, что это может плохо закончиться. Откажитесь от ситуаций, в которых можете пострадать.

Весы

Весов ждет неожиданный звонок. Вы можете услышать голос человека, который давно ушел из вашей жизни. Выслушайте его, не обрывайте беседу из-за своих обид.

Скорпион

2 июля Скорпионы узнают, что за их спиной кто-то пытается плести интриги. Проявите силу характера и не позволяйте врагам вам навредить. Будьте серьезными и не верьте глупым оправданиям.

Стрелец

В этот день Стрельцов ждет невероятная радость. Вы поймете, что правильно поступали. Наслаждайтесь результатами своих решений и думайте о том, как поступите дальше.

Козерог

Козероги могут получить сюрприз. Возможно, друзья решат поднять ваше настроение тайной вечеринкой. Будьте благодарны за то, что вас поддерживают.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям ссору с родственниками. Кто-то из близких людей решил, что вы слишком зазнались. Если это правда, пришло время спускаться на землю.

Рыбы

В этот день Рыбы могут отключить телефон и отменить все встречи. Насладитесь спокойствием и не думайте о плохом. Отдых пойдет вам на пользу.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака - победители по жизни. Новая неделя принесет им немало чудес

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