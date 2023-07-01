В список счастливчиков попали только два знака.

Новая неделя (с 3 по 9 июля) принесет представителям двух знаков Зодиака немало чудес. Они поймут, что стали победителями по жизни. Кому стоит ждать везения и счастья - читайте ниже.

Рак

Астрологи считают, что Раки исполнят мечту всей своей жизни. Вы можете добиться такого успеха, о котором ранее не могли и подумать. Не стыдитесь того, что вам удастся свернуть все горы, вы имеете полное право всем этим гордиться.

Успехи будут "преследовать" Раков не только на работе, но и в личной жизни. Они с легкостью найдут правильные слова и сумеют завоевать сердце человека, который им очень нравится. Самое главное - не сидите на одном месте, каждый из дней следующей недели - ваш шанс на неземное счастье.

Видео дня

Стрелец

Феерический успех ждет Стрельцов. Возможно, они найдут новую работу или получат повышение, которое существенно повлияет на их доходы. Вы сможете получить больше, чем хотели.

Астрологи советуют Стрельцам не бояться перемен. Вы готовы к победам и взлетам, однако вам нужно оставить все обиды и проблемы в прошлом. Вычеркните из своей жизни всех, кто пытался убедить вас в том, что вы чего-то недостойны.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака взвоют от бессилия, ведь начало июля принесет провал по всем фронтам.

Вас также могут заинтересовать новости: