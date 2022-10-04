Какие женские имена считаются несчастливыми - узнайте в материале УНИАН.

Давая ребенку имя при рождении многие полагаются исключительно на свой вкус, но на самом деле имена имеют более глубокий смысл и даже могут повлиять на судьбу человека.

Ранее УНИАН рассказал, к каким женским и мужским именам липнут деньги, а сегодня вы узнаете, какие женские имена притягивают несчастья.

Ада

По мнению экспертов, имя Ада делает его обладательницу сильной и независимой женщиной, которую очень бояться мужчины. Противоположный пол зачастую вступает только в дружеские отношения с этими дамами, но на что-то большее расчитывать не стоит. Так, Ады чаще всего остаются одни, так и не устроив свою личную жизнь.

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Аврора

Еще одно несчастливое женское имя - Аврора. Эти девушки очень упрямые и целеустремленные. Если кто-то встанет на их пути, то они тут же уберут противника. Они буквально готовы идти по головам, что зачастую приводит к плохим отношениях с окружающими. Завистники могут вставлять им палки в колеса, создавать проблемы и всячески мешать.

Кира

Мнительные Киры настолько доверчивы, что в их жизни часто появляются токсичные люди. Они, не осознавая того, могут вступать в абьюзивные отношения, как в личной жизни, так и на работе. Часто люди пользуются добротой обладательниц этого имени. Киры страдают от того, что их не любят просто за то, что они есть.

Инна

Зачастую судьба подкидывает Иннам тяжелые испытания. Конечно, преодолевая их, они становятся сильнее и мудрее. Жизнь этих девушек идеально описывает пословица "Все, что нас не убивает - делает нас сильнее". Поэтому у Инн чаще всего бывают какие-то проблемы, они регулярно сталкиваются с трагедиями и бедами.

Варвара

Тайна имени Варвара заключается в том, что оно буквально притягивает к себе несчастья. Девушки, рожденные под этим именем, не умеют прислушиваться к полезным советам, искать компромиссы, идти на уступки. Поэтому жизнь всячески пытается их сломать, чтобы доказать, что не все вокруг - дураки.

Ранее УНИАН назвал самые неверные мужские имена.

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