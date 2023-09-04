По словам Тимощук, эти болезни будут хуже коронавируса.

Таролог Яна Тимощук предсказала, что сентябрь будет адским для Украины. По ее словам, могут появиться новые болезни, которые приведут к летальному исходу.

В интервью УНИАН она озвучила самые опасные дни. Так, 5-10 сентября – энергетически тяжелые дни, когда будут сильнейшие удары по здоровью людей, давление, приход новых болезней из Европы.

"Это период начала потока болезней, о которых еще не слышал мир. С точки зрения футурологии – это хуже чем коронавирус, будет много летальных исходов. Эта тенденция начнется сейчас и продолжится до 2025 года. Распространение: насекомые, водные источники (реки, моря, океаны)", - сказала Тимощук.

Видео дня

Она добавила, что во второй декаде сентября будут магнитные бури, которые также негативно отразятся на здоровье людей.

Когда закончится война - мнение Яны Тимощук

По словам Яны Тимощук, есть два сценария развития событий.

"В 2024 году может быть остановка войны в связи с очень большими разрушениями, потерями, недостатком ресурсов и обманом наших союзников, которые не хотят продолжать вкладываться в войну. А может быть и такое, что война продлится до 2026-2028 года", - сказала эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: