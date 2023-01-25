Астрологический эксперт говорит, что Россия может нанести удар уже сегодня, 25 января.

Таролог Елена Бюн ответила на вопрос, когда Россия может снова массированно атаковать Украину, произойдет ли это в ближайшее время. В интервью YouTube-каналу PeopleLife она назвала опасную дату.

По словам астрологического эксперта, РФ готовится к удару по территории нашей страны, агрессор его планирует. Она говорит, что это может произойти уже сегодня, 25 января:

"25-го января день рождения Зеленского. Подарок они ему готовят...".

В самое ближайшее время, говорит Бюн, оккупанты таки решатся на атаку с воздуха. Поэтому украинцам нужно быть максимально осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

Ранее таролог и экстрасенс Роман Шептицкий назвал самые опасные дни текущей недели (до 29 января). Он указал на повышенные угрозы, в том числе для мирного населения в среду (25 января), пятницу (27 января) и субботу (28 января).

Шептицкий заявил, что в целом Украину ждет сложная неделя, и призвал украинцев быть максимально осторожными и внимательными.

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