Таролог Елена Бюн ответила на вопрос, когда Россия может снова массированно атаковать Украину, произойдет ли это в ближайшее время. В интервью YouTube-каналу PeopleLife она назвала опасную дату.
По словам астрологического эксперта, РФ готовится к удару по территории нашей страны, агрессор его планирует. Она говорит, что это может произойти уже сегодня, 25 января:
"25-го января день рождения Зеленского. Подарок они ему готовят...".
В самое ближайшее время, говорит Бюн, оккупанты таки решатся на атаку с воздуха. Поэтому украинцам нужно быть максимально осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.
Ранее таролог и экстрасенс Роман Шептицкий назвал самые опасные дни текущей недели (до 29 января). Он указал на повышенные угрозы, в том числе для мирного населения в среду (25 января), пятницу (27 января) и субботу (28 января).
Шептицкий заявил, что в целом Украину ждет сложная неделя, и призвал украинцев быть максимально осторожными и внимательными.