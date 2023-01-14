Астрологический эксперт говорит, что российские оккупанты не смогут зайти в столицу Украины.

Экстрасенс, ясновидящая и финалистка "Битвы экстрасенсов" Мария Тихая дала прогноз для Украины на январь и февраль 2023-го года, их она назвала опасными периодами.

В интервью YouTube-каналу TOP она сделала расклад на картах Таро и заявила, что Россия планирует в январе-феврале нанести массированный удар по Украине. Карты свидетельствуют о том, что кто-то серьезно помогает оккупантам. Сейчас РФ готовится к атаке.

Астроэксперт призвала украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и беречь себя, ведь целью России нередко становятся и жилые дома, и ТЦ.

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"Зима тяжелая, обострения будут. Возможен ли поход - да. Весна будет уже намного легче... Уже январь, еще немного - и все будет хорошо", — сказала экстрасенс.

Кроме того, Тихая утверждает, что будет снова "поход" на Киев в феврале – начале марта, но до столицы рашистам не удастся зайти. Они снова будут атаковать со стороны Беларуси.

Ранее экстрасенс Роман Шептицкий разложил карты Таро и увидел, какая опасность нависла над большинством украинских городов. По его словам, Россия продолжит обстреливать наши населенные пункты.

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