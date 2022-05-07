Специалист считает, что обстрелы и провокации возможны в Днепре, Житомире, Ужгороде.

Несмотря на то, что российские оккупанты стреляют в разных направлениях, таролог Елена Бюн назвала населенные пункты, которые в ближайшее время окажутся в опасности. Об этом она рассказала в своем YouTube-блоге.

Елена уточнила, что опасность ждет город Днепр и Днепропетровскую область.

"Мосты, железнодорожные станции - все, что связано с транспортом и транспортными развязками, в опасности. Какой раз карты предупреждают Днепр о том, что есть угроза месту с чем-то горючим, с емкостями. Неспокойная ситуация, иллюзорная умеренность", - рассказала таролог.

Также специалист призвала жителей Днепра, Ровенщины, Житомирщины и Ужгорода быть крайне бдительными в ближайшее время и не игнорировать воздушную тревогу, так как велик риск опасности с воздуха.

Жителей перечисленных регионов Елена Бюн также просит избегать людных мест.

"Избегайте скопления большого количества народа. Вроде такого ничего здесь нет, но выпадают карты предупреждения", - уточнила специалист.

Напомним, ранее астролог назвал точные даты, когда Украину могут бомбить.

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