Дмитрий Уранус утверждает, что весь май для украинцев будет крайне небезопасным.

Специалист в астрологии Дмитрий Уранус составил астропрогноз на май для Украины. Он предвидел, что период до 30 числа этого месяца будет крайне опасным, особенно для западных регионов. Об этом он сообщил в своем Facebook-блоге.

"В ближайшие 3 дня будет точным аспект соединения Солнца и Урана в Тельце, что еще больше увеличивает вероятность массированных ракетных и авиационных ударов с воздуха по всей Украине, без привязки к конкретным городам. Берегите себя", - призвал Дмитрий Уранус.

Эксперт уточнил, что запад Украины - больше не самый безопасный регион.

"По астрокартографии карты новолуния и затмения 30 апреля, видно, что линия негативного влияния Марса (бога войны) проходит в регионах западной Украины, по линии городов Луцк-Львов-Ужгород", - добавил астролог.

Напомним, ранее Дмитрий Уранус рассказал, какая опасность ждет украинские города в мае 2022.

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