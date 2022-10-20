У эксперта спросили, может ли быть следующим президентом женщина.

Таролог Людмила Хомутовская сделала расклад на картах Таро и рассказала, кто может прийти на смену Владимиру Зеленскому.

В интервью Славе Демину Хомутовская сказала, что президентом Украины после Владимира Зеленского будет другой мужчина. При этом баллотироваться на этот пост все же будет женщина, но она не победит, так как ей не хватит голосов.

"Я смотрела, там будут двигать женщину. Но, как по мне, женщина у нас может быть только из-за выборов. А на этот раз не будет женщины, потому что она не получит сколько поддержки", – сказала таролог.

Стоит отметить, что ранее на пост президента Украины очень хотела попасть Юлия Тимошенко, но каждый раз ей не хватало голосов.

Напомним, астролог Яна Эзотеричка составила прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, что на этой неделе сложится не самая благоприятная ситуация.

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