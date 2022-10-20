По словам эксперта, Россия будет бомбить многие украинские города.

Астролог Яна Эзотеричка составила прогноз для Украины на ближайшее время и выяснила, что на этой неделе сложится не самая благоприятная ситуация. Россия продолжить бомбить украинские города, поэтому их жителям стоит быть очень осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Эксперт уточнила, что под ударом Киев, Львов, Одесса, Харьков, Чернигов, Винница, Запорожье, Кривой Рог, Николаев, Полтава, Кропивницкий и Ровно.

По словам Эзотерички, над всеми этими городами нависла серьезная опасность. Россия там будет устраивать провокации, "накрывать" ракетами, устраивать настоящую кровавую бойню, а в Херсоне будет сплошное месиво. Неутешительный прогноз астролог дала и для Кривого Рога, ведь это родной город президента Украины Владимира Зеленского. Яна отметила, что этот город будет под угрозой до конца войны.

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"Избегайте в этот период ТЦ, парки, площади и большое скопление людей. Карты показывают о смерти в период до 23 октября. Возможно, кто-то умрет из известных людей", - сказала она на своем YouTube-канале.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус дал страшный прогноз на ближайшую неделю.

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