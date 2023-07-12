Карты Таро сулят Ракам важные решения.

В четверг, 13 июля, Стрельцов окружат любовью и заботой, они будут "порхать" от счастья. А Тельцам стоит быть осторожнее, их ждет скандал. Что этот день принесет другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро.

Овен

Овны могут "сбежать" от всех проблем. Позвольте себе не думать о плохом и насладиться жизнью. Отдыхайте, веселитесь и перенесите все важные дела на другой день.

Телец

Карты Таро предупреждают Тельцов о том, что над ними нависла угроза. Вы рискуете "вляпаться" в очень громкий скандал. Будьте предельно осторожны, позаботьтесь о своей репутации.

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Близнецы

Близнецов ждет радостная новость. Вы узнаете, что ваша мечта осуществится, это принесет немало приятных эмоций. Не скромничайте и радуйтесь, вы это заслужили.

Рак

Карты Таро сулят Ракам важные решения. В этот день вы будете готовы сделать рывок вперед. Не бойтесь, все получится.

Лев

Львы сумеют проявить свои лучшие качества. Помогите человеку, который в этом нуждается. Добрые дела принесут вам умиротворение и спокойствие, это залечит ваши раны на сердце.

Дева

13 июля Девы смогут вернуться на шаг назад. Не думайте, что это плохо. На самом деле вы сумеете исправить ошибку, которая не давала вам двигаться вперед.

Весы

Весам стоит быть осторожнее с техникой и дорогими вещами. Вы можете что-то сломать, а это приведет к большим тратам. Не теряйте бдительность, это очень важно.

Скорпион

Скорпионам можно задуматься о глобальных целях. Стройте планы и не бойтесь прыгнуть выше головы. Не подавляйте свои амбиции, вы достойны большего.

Стрелец

Карты Таро сулят Стрельцам приятный день. Вас окружат любовью, вы будете наслаждаться вниманием и заботой своей второй половинки. Если у вас ее нет - отправляйтесь на прогулку и не стесняйтесь знакомиться с людьми.

Козерог

В четверг Козерогам нужно отпустить все обиды. Попрощайтесь с людьми, которые принесли вам боль. Не стоит пытаться удерживать рядом с собой тех, кто этого не хочет.

Водолей

Водолеи могут потерять работу. Вы рискуете сильно поссориться с начальством. Не огорчайтесь, вы сможете найти новую вакансию, которая будет еще лучше прежней.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам неожиданное предложение. Вы окажетесь перед сложным выбором, придется решать, что для вас важнее всего. Не спешите с ответом, обдумайте все несколько раз.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что два знака Зодиака вскоре рухнут от бессилия, в их жизни начинается непростой период.

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