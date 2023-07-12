Астрологи считают, что ближайшие недели покажутся им непростым испытанием.

Астрологи предупреждают представителей двух знаков Зодиака о начале непростого периода. До конца июля им придется столкнуться с серьезными проблемами. Кто рискует рухнуть от бессилия из-за всего происходящего - читайте ниже.

Дева

Девам, как считают астрологи, придется решать немало проблем. Их завалит "хлопотами", у вас не останется свободного времени. Однако эти мелкие неурядицы могут возникнуть не просто так.

Возможно, вам придется переезжать или менять работу. Именно из-за этого и возникнут хлопоты. Постарайтесь не огорчаться и справиться со всем как можно скорее. Как только вы поймете, что сделали все необходимое, вы увидите, что результат труда принесет очень много радости.

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Рыбы

Рыбы рискуют пострадать из-за упадка сил. Кто-то попытается перебросить на вас свои проблемы. Из-за этого вы начнете много нервничать. Однако лишние эмоции принесут лишь еще больше проблем.

Не стесняйтесь говорить все, что думаете. Вы можете себя защитить, однако это будет непростой задачей. Сложности могут вас испугать, однако если Рыбы все-таки решатся вступить в бой, финал "схватки" их приятно удивит.

Напомним, ранее астрологи назвали главных неудачников недели по знаку Зодиака.

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