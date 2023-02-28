Узнайте, что первый день весны принесет именно вам.

В среду, 1 марта, Скорпионы будут наслаждаться своим успехам. А вот Овнам придется несладко. Их ждет расплата за ошибки в прошлом. Что первый день весны принесет другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнов ждет расплата за грехи. Вы позволили себе слишком многое, теперь придется отвечать за проступки. Карты Таро сулят Овнам непростой день и негативные эмоции.

Телец

В среду Тельцам не стоит брать на себя слишком много. Вы рискуете сильно ошибиться и остаться у разбитого корыта.

Видео дня

Близнецы

Близнецы могут позволить себе отдых. Возьмите выходной и пригласите свою вторую половинку на прогулку, это освежит ваши отношения.

Рак

Раки испытают ощущение власти. Вам придется давать советы и решать чужие проблемы. У вас все получится.

Лев

Львам стоит расставить приоритеты. Возможно, вам стоит меньше времени уделять работе, вместо этого вы можете заняться своим хобби.

Дева

Девам стоит осторожно относиться к новым знакомым. Возможно, среди них есть тот, кто желает вам зла.

Весы

Карты Таро сулят Весам неожиданные новости. Вы можете случайно узнать то, что от вас скрывали.

Скорпион

Скорпионы будут побеждать во всем. Наслаждайтесь вкусом победы, но не расслабляйтесь. Впереди еще много целей и нерешенных вопросов.

Стрелец

У Стрельцов возможны скачки настроения. Сначала вас могут обрадовать, но к вечеру вы рискуете сильно огорчиться, если будете строить иллюзии и много мечтать.

Козерог

Козерогам не стоит верить словам даже самых близких людей. Будьте осторожны, рядом может затаиться враг.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям неприятности. Вы можете сильно пострадать из-за своей беспечности. Не стоит тратить деньги и давать обещания.

Рыбы

Рыбы будут визжать от счастья. Вы сможете обогатиться и найдете общий язык с человеком, с которым ранее вы постоянно ссорились.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, жизнь которых превратится в пытку.

Вас также могут заинтересовать новости: