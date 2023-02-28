Оказалось, март принесет немало плохих событий.

Первый месяц весны принесет адские испытания нескольким знакам Зодиака. Их жизнь может превратиться в настоящую пытку, считают астрологи. Кому не повезет в марте - читайте ниже.

Близнецы

Астрологи считают, что Близнецы могут пострадать из-за своих же страхов. Вы настолько всего боитесь, что превратили свою жизнь в пытку. В марте надуманные страхи могут испортить все ваши планы.

Научитесь мыслить рационально. Откажитесь от предрассудков и прекратите верить в приметы. Вы портите себе жизнь, ставя преграды и ограничения.

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Весы

Жизнь Весов сильно изменится. Вы осознаете все свои ошибки. Судьба решила указать вам на все ваши "грехи". Пришло время расплаты. Не думайте, что совершая зло, вас не настигнет бумеранг.

Астрологи советуют Весам переосмыслить свое отношение к людям. Возможно, вы переходите на личности и оскорбляете тех, кто этого не заслуживает. Помимо прочего, Весам придется страдать из-за своей же агрессии.

Водолей

Непростые испытания ждут и Водолеев. Вам придется взвалить на себя много работы. Вы можете схватиться за голову, когда осознаете масштабы всего, что вам нужно сделать в марте.

Однако это случится не просто так. Вы много ленились, перекладывали на других ответственность. Теперь же придется отвечать за все попытки "откосить" от важных дел.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака вонзят нож в спину. Их ждет предательство уже на этой неделе.

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