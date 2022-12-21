Карты Таро сулят Тельцам неожиданных гостей.

Четверг 22 декабря принесет Скорпионам неприятные эмоции и даже потери. А Овнам стоит готовиться к любви и страсти. Что карты Таро пророчат другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Овнов ждет приятный день без проблем и хлопот. Вы будете окружены любовью, а к вечеру можете отправиться на страстное свидание. Ныряйте в омут с головой и не думайте о последствиях, риск иногда приводит к счастью.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам неожиданных гостей. Вы можете сильно удивиться встрече с человеком из прошлого, но будьте осторожны. Тельцы слишком доверчивы, им стоит держать некоторых людей на расстоянии.

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Близнецы

Близнецов ждет успешное решение давней проблемы. Вы наконец-то сможете оставить все обиды позади и смело идти вперед. Карты Таро советуют Близнецам заручиться поддержкой друзей.

Рак

22 декабря Ракам стоит отказаться от поспешных решений. Не пытайтесь брать на себя слишком много, лучше позвольте себе отдохнуть.

Лев

Львы рискуют "утонуть" в бытовых хлопотах. Однако генеральная уборка поможет вам сконцентрироваться на своих мыслях и точно решить, чего вы хотите от своей жизни.

Дева

Карты Таро сулят Девам редкую возможность разбогатеть. Не бойтесь рисковать и верьте в свои силы.

Весы

Весов ждет разочарование. Вы будете неприятно удивлены тем, что о вас думают окружающие. Весам стоит проанализировать свое поведение.

Скорпион

В четверг Скорпионы будут огорчены. Стоит готовиться к тому, что день принесет страдания. Карты Таро советуют Скорпионам постараться не зацикливаться на плохом и верить в то, что черная полоса скоро закончится.

Стрелец

Стрельцов ждет ссора с близкими. Постарайтесь не спорить и не упираться. Стрельцам стоит понимать, что они не всегда и не во всем правы.

Козерог

22 декабря Козерогам стоит задуматься о своих мечтах. Вы редко себя балуете. Пришло время наконец-то задуматься о чем-то прекрасном, смело мечтайте.

Водолей

Водолеям стоит следить за своими вещами. Вы можете потерять что-то важное, а потому не теряйте бдительность. В целом, день пройдет спокойно.

Рыбы

В четверг Рыбам придется "показать зубы". Дайте отпор врагам и всем своим недоброжелателям. Карты Таро сулят Рыбам победы во всех спорах.

Напомним, ранее астрологи составили гороскоп на 2023 год для Овнов.

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