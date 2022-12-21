Где для вас открыты двери, а в чем следует быть осторожным - узнайте в материале УНИАН.

Январь 2023 у Овнов будет активным: придется хорошо поработать после праздников, но все во благо. Звезды обещают интересные перемены в личной жизни: не упустите свой шанс, ведь январь - месяц взаимности.

Гороскоп карьеры на январь 2023

Овнам в январе следует углубиться в работу, советуют астрологи. Нужно наверстать упущенное за праздники время. Это с легкостью получится: вас ждут удачные деловые поездки и полезные знакомства. Также в это время открываются хорошие перспективы для профессионального роста.

Если захотите открыть свое дело - смело вкладывайтесь. Но не спешите подсчитывать прибыль и будьте осторожны в решениях, предупреждают астрологи.

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Гороскоп любви на январь 2023

Январь 2023 для Овнов - месяц взаимности. Все происходящие изменения будут к лучшему. Холостым Овнам звезды обещают счастливую встречу с тем самым человеком, о котором вы мечтали.

Овны, состоящие в отношениях, могут принять решение о совместной жизни, а то и вовсе пойдут в загс. Некоторым Овнам звезды подготовили сюрприз: их может ждать весточка о прибавлении в семье.

Гороскоп здоровья на январь 2023

В январе 2023 у Овнов со здоровьем все хорошо, разве что у метеозависимых может ухудшиться самочувствие. Но даже если чувствуете себя на все сто, вам не помешает взять в себя в руки после зимних праздников. Займитесь любимым видом спорта или постарайтесь побольше времени проводить на свежем воздухе - например, сходите на каток.

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