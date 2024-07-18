Узнавайте какой месяц в году наиболее сложный для вашего знака, по словам астролога.

Астролог Лорен Эш рассказала, какой месяц в году может быть неудачным для представителей каждого знака Зодиака, пишет Best Life.

Овен - сентябрь

Будучи первым знаком Зодиака, Овен желает страсти и исследований во всех сферах жизни. Управляемый энергичным Марсом, вы любите новизну. Весна - ваше время сиять, потому что это сезон новых начинаний. Когда вы находитесь в своей стихии, в мире нет ничего, что могло бы вас остановить - вот почему медленная и методичная энергия сезона Девы всегда, кажется, приводит к остановке ваших планов в сентябре. Энергия Девы меньше фокусируется на страсти и вдохновении, а больше на структуре и мельчайших деталях. И хотя это отличные качества для создания чего-то долговечного, вы склонны находить это утомительным.

Телец - август

Вы ответственный, добросердечный и решительный тип, Телец. Как знак земли, вы больше заинтересованы в создании вещей, которые будут долговечными и отражать ваши ценности. В сезон легче отключиться от шума вокруг и заняться делами. Однако вам, как правило, трудно сосредоточиться, когда лето становится жарким и наступает сезон Льва. Быстрая и свободная энергия, которую приносит август, может быть немного подавляющей для вашего непринужденного подхода к жизни. В это время вы легко можете почувствовать перегрузку, что заставит вас отступить, пока не вернется более спокойная энергия.

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Близнецы - март

Вы спонтанны и игривы, Близнецы, и вам хочется наслаждаться каждым моментом, как будто он последний. Вы всегда гуляете и знакомитесь с новыми людьми и любите выходить за пределы своей зоны комфорта. Как изменчивый воздушный знак, идеальное время года для вас приходится на период между весной и летом, когда все с нетерпением ждут приключений. Это теплое время года оживляет вас, в отличие от сезона Рыб. Сентиментальная и эмоциональная энергия марта может вызвать у вас чувство большей меланхолии и угнетенности, чем обычно.

Рак - октябрь

Вы, как правило, чувствуете себя хорошо в жаркое время года, когда тепло лета побуждает вас вылезти из своей скорлупы и пообщаться. А вот похолодание может ухудшить ваше настроение. Сезон Весов, как правило, является для вас тяжелым временем года: упор на баланс и переориентацию приоритетов заставляет вас чувствовать себя нестабильно. Как знак, управляемый интуитивной, сентиментальной и эмоциональной Луной, вы ненавидите, когда вас контролируют. Вы не из тех, кто принимает перемены с распростертыми объятиями, поэтому октябрь всегда портит ваше настроение.

Лев - январь

Вы известны своей способностью привлекать внимание и легко очаровывать окружающих. Поэтому вполне логично, что ваша творческая и яркая энергия лучше всего расцветает, когда летом на улице изнуряюще жарко. Вы определенно любите впитывать энергию, смех и дух товарищества, которые предлагает сезон Льва. С другой стороны, вам сложнее поддерживать вечеринку, когда наступают прохладные и холодные зимние месяцы. Январь, в частности, с его акцентом на структуру, построение распорядка дня и упорство в точильный камень, может ослабить ваш свободолюбивый стиль. Будучи огненным знаком, вы находите непоколебимый прагматизм сезона Козерога немного обломочным.

Дева - декабрь

Практичный и прилежный, вы преуспеваете, когда в начале осени воздух свеж и остывает. После нескольких месяцев безделья и наслаждения свободным временем вам нравится сосредоточенная, упорядоченная и целенаправленная энергия, которую приносит с собой осень. С другой стороны, есть что-то в хаотичной энергии праздников и сезона Стрельца в частности, что приводит вас в безумие. Может быть, дело в том, что вы всегда застреваете в планировании деталей, или это может быть безостановочное действие, которое заставляет вас чувствовать себя опустошенным. В любом случае, декабрь - это время года, когда вы склонны чувствовать себя подавленными и недооцененными.

Весы - ноябрь

Вы ищете баланса и азарта, поэтому вам нравится начало осени, прямо перед вашим днем ​​рождения, когда все кажется легким и свежим. Как знак, управляемый снисходительной и романтичной Венерой, вы стремитесь получать от жизни максимум удовольствия. И сезон Скорпиона часто ухудшает ваше настроение. Это время года более эмоционально, чем вы привыкли, и, в свою очередь, может вывести вас из своей стихии. Ноябрь заставляет вас чувствовать себя отягощенным и обремененным.

Скорпион - февраль

Вы очень лояльны, преданы и верны, когда дело касается ваших отношений, и вы не боитесь копаться в глубоких и темных эмоциях, которые помогают вам общаться с людьми. Вы хотите создать что-то долговечное, а это, как вы понимаете, требует планирования. По этой причине вам сложно чувствовать себя самим собой в сезон Водолея. Водолей - интеллектуальный воздушный знак, которым управляет бунтующая планета Уран, которая постоянно бросает вызов статус-кво. И хотя вам нравится романтизм, который приносит февраль, непредсказуемая и переменчивая энергия месяца вызывает у вас стресс.

Стрелец - май

Вы искатель приключений, Стрелец. Спонтанный и веселый огонь в вашем сердце разгорается в те моменты, когда вы чувствуете себя свободно. В волшебстве зимы и обещании Нового года есть что-то такое, что волнует и радует. Энергия Стрельца часто бывает большой и смелой, и вы из тех людей, которые всегда ищут новые острые ощущения. Однако энергия сезона Тельца может вас расстроить. Тельцу необходимы терпение и практичность - две вещи, в которых вы, по общему признанию, не самые лучшие. Вы скорее предпочтете гоняться за любым новым приключением, которое попадется вам на глаза, чем оставаться на одном месте слишком долго. Поэтому, когда наступает май, вы склонны заворачиваться под одеяло и ждать, пока он пройдет.

Козерог - апрель

Амбициозный, настойчивый и сообразительный, вы любите общаться и подниматься по социальной лестнице, Козерог. Вы из тех, кто ставит перед собой цель, а затем неустанно работает над ее достижением. Кажется, что ничто не может стоять на вашем пути, пока не наступит сезон Овна. Овен смел и прямолинеен в своих намерениях, тогда как вы более хладнокровны и сдержанны. Козерогом управляет Сатурн, планета мудрости, и это может быть одной из причин, почему вам нравится размышлять, прежде чем действовать. С другой стороны, Овном управляет страстный Марс, требующий быстрых действий и страсти. Итак, хотя смелая и амбициозная энергия сезона Овна может вдохновить вас работать усерднее, непрерывный темп апреля заставляет вас чувствовать себя измотанным.

Водолей - июль

Когда вы в своей стихии, ваш нестандартный подход к решению проблем является источником вдохновения. Однако вам нужна свобода проявить свои творческие способности, чтобы выполнять свою работу как можно лучше. И угрюмая и эмоциональная атмосфера сезона Рака может показаться обузой. Хотя вам нравится насыщенный событиями социальный календарь, который обычно приносят летние месяцы, июль может оставить вас утомленным и подавленным, если вы не будете осторожны.

Рыбы - июнь

Вы всегда ищете новые горизонты и новый старт. Конец года - время освежения и размышлений для вас. Однако изменчивая энергия вашего знака может вызвать у вас чувство перегрузки, если вам предоставлено слишком много вариантов одновременно. Поэтому сезон Близнецов могут вскружить вам голову. В это время вы часто ощущаете потерю ясности.

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