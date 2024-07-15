Астролог ответил, когда Россия и Украина договорятся о мире

По словам Кириченко, осень будет благоприятной для нашей страны.

Каждого украинца интересует вопрос: когда закончится война? Астролог Алексей Кириченко говорит, что вскоре могут быть достигнуты мирные договоренности, однако полного прекращения войны пока ждать не стоит.

"Я прогнозирую, что определенные договоренности между Россией и Украиной будут подписаны примерно в конце сентября - начале октября. В этой формуле затмений я не наблюдаю таких планет, которые могли бы означать отказ Украины от своих территорий и нет указания на то, что, например, были бы возвращены домой из РФ все украинские военнопленные. То есть, осенью 2024 года во время осенних затемнений все вопросы войны не будут полностью решены", - рассказал астролог на своем YouTube-канале.

Он добавил, что могут быть неопределенности по ключевым вопросам.

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"Это, скорее, будет похоже на договор о снижении интенсивности или о прекращении огня, но это не окончательная расстановка точек в войне между Россией и Украиной", - отметил Кириченко.

Может ли Россия еще раз напасть на Украину? Астролог говорит, что если повторная война и будет, то она будет не за территории.

"С начала войны, если считать ее началом 2014 год, планета Плутон находилась в Козероге – он означает разрушение государственности, то есть целью Путина было уничтожение Украины как государства. В 2024 году Плутон постепенно начинает выходить из Козерога и Путин уже почти не ставит задачи уничтожения украинского государства. Из Козерога Плутон перейдет в Водолей, а это означает цели относительно международной дружбы и создания международных союзов. В начале полномасштабного вторжения, когда Плутон находился в Козероге, была популярна тема так называемых "красных линий", которые, как говорят, придумал Путин, то есть Козерог означает границы. С переходом Плутона в Водолей эта тема исчезнет, цель войны изменится до неузнаваемости или второй войны не будет", - утверждает астролог.

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