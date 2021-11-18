В пятницу, 19 ноября, начнется период под названием коридор затмений, он критичен для людей, они могут испытывать злость и агрессию.
В это время нужно быть добрее и стоит отказаться от важных дел, например, свадьбы, покупки недвижимости, машины, важных договоре, рассказала астропсихолог Янина Массини в сюжете ТСН.
Эксперт предупредила, что будет непростое время для финансов.
"...Неожиданно понадобятся деньги на здоровье, на учебу, на автомобиль, на страховку", – предупредила собеседница.
Читайте такжеКак прошло редкостное кольцеобразное солнечное затмение (фоторепортаж)Напомним, 19 ноября состоится частичное затмение Луны, а в субботу, 4 декабря, – полное солнечное затмение.
После лунного затмения начнется коридор затмений. Этот период завершится после затмения Солнца.
Лунное затмение по киевскому времени начнется в 11:00. Увидеть это явление смогут жители Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Австралии.
Полное затмение Солнца 4 декабря состоится в 9:33 по Киеву. Затмение не будет видно в Украине.