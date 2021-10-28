Существует мнение, что правдивые сны можно увидеть только в определенный период месяца.

Лунный календарь - это не просто перечень дат. Это необходимый источник важной информации, которым часто пользуются астрологи и специалисты по эзотерике. Толковать сновидения нужно, основываясь на том, в какой фазе находится Луна в тот или иной день.

Ранее мы рассказывали, к чему снится бывший, а сегодня дадим подробную характеристику лунных суток ноября.

Лунный календарь снов: 1 ноября 2021 - 10 ноября 2021

1 ноября 2021 (понедельник, 25 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Дева

В этот день, зачастую, снятся энергетически положительные сны. Многие из них сбываются в течение нескольких дней. Если во сне события были хорошими, значит, вас ждут приятные новости. Что-то строите во сне - к новым начинаниям, разрушаете - к появлению завистников. Много ярких цветов, особенно красного, - к появлению большой любви.

2 ноября 2021 (вторник, 26 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Дева

Образы во сне подскажут, что происходит в вашем подсознании. Если на утро помните, что приснилось, значит, сон сбудется. Неприятные сны сулят проблемы в жизни. Сон был связан с деньгами - вам стоит заняться своей самооценкой. Изменил партнер - к его верности. Напало агрессивное животное - обратите внимание на здоровье.

3 ноября 2021 (среда, 27 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Весы

В этот день часто снятся вещие сны, им стоит доверять. Снится влюбленная пара - в вашей личной жизни грядут перемены в лучшую сторону. Дискомфорт или неприятные события сулят плохие новости. Во сне вас кто-то обидел - уделяйте больше внимания отдыху и расслаблению.

4 ноября 2021 (четверг, 28 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Весы

Сновидения этого дня укажут на проблемы в жизни и могут предсказывать будущие события. Приснилась свадьба или кольцо - скоро выйдете замуж. Много ярких оттенков - к удачному знакомству. Во сне встретить старого знакомого - к предательству.

5 ноября 2021 (пятница, 29 лунный день)

Фаза: Новолуние; Находится в знаке: Скорпион

Сны, которые вы увидите в новолуние, скорее всего, сбудутся. Астрологи рекомендуют засыпать в хорошем настроении. Перед тем, как заснуть, можете задать вопрос, который вас волнует, высшие силы дадут на него ответ. Негативный и беспокойный сон говорит о том, что вам следует быть осторожнее во время принятия каких-либо решений.

6 ноября 2021 (суббота, 2 лунный день)

Фаза: Растущая луна; Находится в знаке: Скорпион

Сновидения вторых лунных суток дадут информацию, которая поможет справиться с проблемами в реальной жизни. Если вам снятся события или люди, которых вы избегаете в жизни, значит, эту ситуацию нужно закрыть, а не бежать от нее. Преодоление трудностей во сне говорит о том, что вы можете добиться желаемого, только если приложите усилия.

7 ноября 2021 (воскресенье, 3 лунный день)

Фаза: Растущая луна; Находится в знаке: Стрелец

Всё, что вам приснится в этот день, не сбудется. Нужно обращать внимание на то, как вы себя ведете во сне. Если вас давно мучит какая-то проблема, во сне вам дадут подсказку, как ее решить. Борьба и преодоление трудностей во сне говорят о большой внутренней силе человека.

8 ноября 2021 (понедельник, 4 лунный день)

Фаза: Растущая луна; Находится в знаке: Стрелец

Обычно в этот день снятся яркие и запоминающиеся сны. Вы можете увидеть события, с принятием решения относительно которых медлить нельзя. Если вам приснилось что-то путанное (волосы, клубок ниток, перекресток), значит, попадете в затруднительное положение. Во сне вам плохо или грустно - грядут изменения, на которые вы не сможете повлиять.

9 ноября 2021 (вторник, 5 лунный день)

Фаза: Растущая луна; Находится в знаке: Козерог

Сновидения 5 лунных суток расскажут о состоянии вашей энергетики. Сон был негативным - займитесь своим здоровьем. Плакали во сне - очистились от негативной энергии. Приснилось агрессивное животное - знак того, что вы очень устали и нуждаетесь в отдыхе.

10 ноября 2021 (среда, 6 лунный день)

Фаза: Растущая луна; Находится в знаке: Козерог

Именно сегодня вы можете получить ответы на волнующие вопросы. Перед сном задайте их и ложитесь спать в хорошем настроении. Если сон был хорошим, значит, перед вами открыты все возможности. Неприятный или пугающий сон говорит о том, что вам нужно остановиться и обратить внимание на свое окружение.

Лунный календарь снов: 11 ноября 2021 - 21 ноября 2021

11 ноября 2021 (четверг, 7 лунный день)

Фаза: Растущая луна; Находится в знаке: Водолей

Сновидения этого дня говорят о недалеком будущем. Внимательно смотрите на образы и слушайте, что говорят люди во сне. Если приснились родственники - вас ждет счастье и удача. Природа во сне на 7 лунные сутки говорит о том, что ваша энергетика в норме.

12 ноября 2021 (пятница, 8 лунный день)

Фаза: Растущая луна; Находится в знаке: Водолей

Всё, что приснится в эту ночь, оповестит вас о грядущих проблемах или ситуациях, которые придется решать. Приснилась семья - вас ждет новое знакомство. Оказались в замкнутом пространстве - вы не можете принять обстоятельства вокруг. Если во сне вас обидели или предали - вы должны простить старые обиды.

13 ноября 2021 (суббота, 9 лунный день)

Фаза: Растущая луна; Находится в знаке: Рыбы

Астрологи говорят, что этот день очень сложный энергетически, сны могут сниться противоречивые. Если приснилось что-то хорошее - в ближайшее время проблем не будет. Плохое - беда появится, откуда не ждали. Маленькие дети во сне символизируют будущее.

Читайте такжеАнгельское терпение: знаки Зодиака, которых сложно вывести из себя14 ноября 2021 (воскресенье, 10 лунный день)

Фаза: Растущая луна; Находится в знаке: Рыбы

Сновидения 10 лунного дня тесно связаны с семьей и родом. Потерять близкого человека - к ссорам и разочарованию. Конфликт говорит о том, что есть проблема с родственниками и ее нужно решить. Природа во сне намекает на ухудшение состояния здоровья.

15 ноября 2021 (понедельник, 11 лунный день)

Фаза: Растущая луна; Находится в знаке: Овен

Сон сегодня говорит о том, как вы себя чувствуете внутри. Положительные образы свидетельствуют о гармонии и спокойствии. Отрицательные говорят о том, что вы ведете себя неправильно. Снятся животные - обращайте внимание на поведение. Агрессия - признак того, что у вас есть тайный недоброжелатель.

16 ноября 2021 (вторник, 12 лунный день)

Фаза: Растущая луна; Находится в знаке: Овен

Часто в этот день снятся вещие сны. Если то, что вы увидели, было радостным, значит сон исполнится на седьмой день. Приснилось изобилие материальных благ - пора задуматься о своем внутреннем мире. Полет во сне говорит о том, что вы не можете найти баланс между желаниями и реальностью.

17 ноября 2021 (среда, 13 лунный день)

Фаза: Растущая луна; Находится в знаке: Овен

Сегодня высшие силы через сон дают вам подсказку, как поступать в той или иной ситуации. Если приснился пожилой человек, обратите внимание на то, что он говорит или делает - это решение вашей проблемы. Деревья или другие растения показывают ваше отношение к жизни. Цветущие - вы готовы к переменам, увядающие - тоните в страхах.

18 ноября 2021 (четверг, 14 лунный день)

Фаза: Растущая луна; Находится в знаке: Телец

В этот день сновидения отражают ваши способности, которые нужно развивать. Воспринимайте образы буквально и обращайте внимание на деятельность, которая вам приснилась. Наблюдайте за собой и за своими ощущениями во сне.

19 ноября 2021 (пятница, 15 лунный день)

Фаза: Полнолуние; Находится в знаке: Телец

Сновидения 15 лунного дня определяют ваше внутреннее состояние. Хорошие сны говорят о том, что вы спокойны и гармоничны, а также быстро сбываются. Плохие - указывают на проблемы, которые нужно решить, чтобы чувствовать себя хорошо.

20 ноября 2021 (суббота, 16 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Близнецы

Астрологи рекомендуют прислушиваться к сегодняшним снам. Они считаются целебными, помогают найти причину внутреннего напряжения или избавиться от него. Во сне вам покажут слабые стороны и объяснят, как сделать их сильными.

21 ноября 2021 (воскресенье, 17 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Близнецы

То, что приснится сегодня, обнажит ваше реальное отношение к жизни и то, можете ли вы отпускать ситуации или переживаете их внутри себя. В этот день часто снятся вещие сны, сбываются на третьи сутки. Положительные сны говорят о переизбытке энергии, отрицательные - об ее отсутствии и стрессе.

Лунный календарь снов: 22 ноября 2021 - 30 ноября 2021

22 ноября 2021 (понедельник, 18 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Близнецы

Сновидения 18 лунных суток отражают ваше настоящее и то, как вы себя в нем чувствуете. Обращайте внимание на свое поведение: если сон полностью повторяет вашу жизнь, значит, вы все делаете правильно. Если события сильно отличаются, значит, пора что-то менять в жизни.

23 ноября 2021 (вторник, 19 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Рак

Специалисты по эзотерике говорят, что сегодняшние сны очень сложные и тяжелые. Нужно внимательно их анализировать, чтобы понять смысл правильно. Радостный сон говорит о новых возможностях, кошмары сулят жизненные трудности.

24 ноября 2021 (среда, 20 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Рак

Перед тем, как ложиться спать на 20 лунные сутки, нужно вслух произнести свое желание, тогда во сне вы увидите, как можно его выполнить. Обычно сновидения этого дня очень быстро сбываются. Кошмарный сон подсказывает, что, возможно, вы желаете того, что вам не нужно.

Читайте такжеЧто больше всего любят Скорпионы: выбираем подарок для осенних именинников25 ноября 2021 (четверг, 21 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Лев

Сны сегодня отражают ваше внутреннее состояние и ресурсы. Если снится что-то плохое, значит, вы негативно относитесь к жизни или даже находитесь в шаге от депрессии. Приснилось, что чувствуете себя хорошо, значит, в жизни тоже все будет отлично.

26 ноября 2021 (пятница, 22 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Лев

Образы, увиденные вами, помогут решить насущные проблемы. Перед тем, как ложиться спать, можно задать вопрос - получите на него ответ. Женщина во сне сулит обман, получение денег - большие растраты. Если во сне происходит что-то плохое, а вы проходите мимо - трудности вас не коснутся.

27 ноября 2021 (суббота, 23 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Лев

Сон укажет на проблемы в социуме или на то, что вас на самом деле не устраивает в себе. Положительные события во сне - к счастью, негативные - готовьтесь к проблемам. Приснился ребенок - значит, скоро встретите нового человека в жизни.

28 ноября 2021 (воскресенье, 24 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Дева

Сновидения помогут осознать, насколько вы ресурсны и сможете ли реализовать задуманное. Если снятся близкие родственники, значит, у вас получится достичь поставленных целей. Умершие родные во сне - вы сами мешаете себе реализоваться.

29 ноября 2021 (понедельник, 25 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Дева

В этот день снятся вещие сны, главное - правильно растолковать символику. Солнце или любой другой свет во сне - к приятным новостям. Восход, закат и другие природные явления - к большим переменам. Весна - к новой любви, осень - к угасанию чувств. Птичье гнездо или строительство чего-то - к свадьбе.

30 ноября 2021 (вторник, 25 лунный день)

Фаза: Убывающая луна; Находится в знаке: Весы

Энергетически очень трудные сны, так что, и сны в этот день могут быть тяжелыми и непонятными. Для того, чтобы понять, что вам приснилось, слушайте свою интуицию. Воспринимайте сны буквально: положительные события обещают приятные известия, негативные - трудности и перемены.

Читайте также:

Автор: Кристина Кащавцева