Ракам больше всего подходит арбуз, а Рыбам - клубника.

Это может показаться смешным, но любимый фрукт человека может многое рассказать о нем.

Издание Tasting table выяснило, какой фрукт лучше всего подходит вашему знаку Зодиака.

Овен

Эти знаки известны своей конкурентоспособностью, что вполне уместно, учитывая, что они любят быть №1. Овны также особенно нетерпеливы и импульсивны, что означает, что они более склонны к концепции мгновенного удовлетворения. Однако именно это делает их склонными бросаться с головой в новые начинания, будь то смена профессии или новое хобби. Лучший фрукт для Овна - авокадо.

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Телец

Тельцы известны своим упрямством и твердолобостью, но за этим кроется гораздо больше. На самом деле, их упрямство - лишь побочный продукт их стремления к стабильности. Эти знаки живут в рутине, что делает их надежными и предсказуемыми. Они поддерживают свой покой, устанавливая жесткие границы вокруг вещей, которые делают их счастливыми. Хотя некоторые могут принять их упрямство за эгоизм, на самом деле все наоборот. Вкладывая силы в себя и заботясь о своих потребностях, эти знаки способны проявить себя для других как надежные, утешительные и логичные друзья, какими мы их знаем. Лучший фрукт для Тельца – финик.

Близнецы

Близнецов часто обвиняют в двуличии, но - в большинстве случаев, по крайней мере - это заблуждение. Близнецы, известные как невероятно общительные и любопытные люди, часто жалеют, что не могут находиться в двух местах одновременно. В их понимании, бурно развивающаяся социальная жизнь и постоянно растущий круг интересов могут быть поддержаны только с помощью клона.

Однако эти знаки не совсем невинны. Несмотря на отсутствие злого умысла, социальная природа и детская любознательность Близнецов могут сделать их ненадежными. Однако их способность делать что-то из ничего или ничто из чего-то означает, что с ними вы почти всегда сможете хорошо провести время. Лучший фрукт для Близнецов ананас.

Рак

Раки обладают глубоким, эмоциональным и интуитивным восприятием. Эти знаки особенно эмпатичны и могут часто погружаться в эмоции окружающих их людей. Раки чувствуют все, и по этой причине они чаще всего домоседы, полагающиеся на стабильность рутины. Они также не способны забыть тех, кто причинил им боль в прошлом, и тем более простить их за это.

С другой стороны, чувствительность Раков делает их прирожденными опекунами. Именно такие близкие отношения дают им чувство защищенности. По этой причине эти знаки невероятно преданны и любящи, но не всем дано понять эту их сторону, потому что они боятся, что их доброту примут за слабость. Они часто прячут свою чувствительность за твердым панцирем. Лучшим фруктом для Раков является арбуз.

Лев

Этот знак известен своей яркой личностью. Они любят блистать и выступать, но при этом излучают тепло, которое одновременно завораживает и успокаивает. Хотя их гордость собой может быть воспринята как хвастовство, Львы с таким же удовольствием отмечают достижения других. На самом деле, эти знаки относятся к своим друзьям с той же требовательностью, что и к себе - щедростью, вниманием и преданностью, но их гордость работает и в обратную сторону. Лев будет проявлять к вам всю свою привязанность, внимание и похвалу, но, если вы когда-нибудь предадите его, он никогда этого не забудет. Лучшим фруктом для Львов будет манго.

Дева

Девы известны как перфекционисты. Именно на них можно положиться, когда вам нужно что-то сделать. На самом деле перфекционистские наклонности Дев граничат с одержимостью. Они могут быстро стать чрезмерно критичными как к себе, так и к другим. Лучшим фруктом для Дев является маракуйя.

Весы

Весы известны своим дизайнерским чутьем, у них особое внимание к симметрии и балансу. Фактически, этот знак представлен весами, которые символизируют их стремление к равновесию во всех сферах жизни, но баланс не помогает им, когда они принимают решения. Вместо того, чтобы следовать собственной интуиции, Весы ищут сторонние точки зрения и часто становятся слишком озабоченными мнением окружающих. Если Весы не будут осторожны, это может удержать их от приключений, которых они жаждут в своей жизни. Лучшим фруктом для Весов будет апельсин.

Скорпион

Скорпионы печально известны своей загадочностью и скрытностью. Хотя они не лжецы, как таковые, они мастера сообщать вам некоторые подробности о себе, но не о других. Это средство сохранения контроля и, в конечном счете, утверждения своей власти. В то же время Скорпионы невероятно самокритичны. Несмотря на свою мрачную притягательность, завоевав ваше доверие, эти знаки оказываются невероятно верными, сострадательными и ответственными друзьями.

Когда речь заходит о Скорпионах, появляется весь потенциал для популярности и товарищества, но на самом деле они предпочитают быть сторонними наблюдателями. Большая часть того, что делает Скорпионов такими соблазнительными, - это их загадочность, и они это знают, поэтому, отпустив эту тайну, они должны будут отпустить и некоторый элемент своей мнимой власти. Лучший фрукт для них баклажан, который технически является ягодой.

Стрелец

Стрельцы склонны принимать перемены - будь то смена профессии или неудачное путешествие - и никогда не играют в безопасность. Более того, эти знаки известны тем, что раздвигают границы возможного. Они стремятся вперед, предпочитая сначала прыгать, а потом думать. К счастью для них, они также являются самыми удачливыми из всех знаков Зодиака, поэтому все обычно складывается в их пользу. Но даже если это не так, Стрельцы умеют смириться с этим и перейти к следующему.

В личностном плане Стрельцы, как правило, энергичны, философичны и легко притягивают к себе. Хотя они не всегда знают, когда нужно держать свое мнение при себе, их прямолинейное отношение к делу выглядит забавным и игривым. Им всегда есть что рассказать, что в сочетании с их энергичным характером делает их жизнью любой званой вечеринки. Лучшим фруктом для Стрельцов будет нечто особенное - плод гуавы.

Козерог

Козероги - мастера дисциплины. Они представляют собой ответственных, соблюдающих правила людей с постоянно растущими целями - именно поэтому их также принято называть "трудоголиками". Поскольку этот знак ориентирован на будущее, он часто становится жертвами собственной критики. Козероги - перфекционисты, и они могут так увлечься достижением следующей цели, что забывают уделить время тому, как далеко они продвинулись.

Однако, если Козерога вывести за пределы рабочего стола, он может стать настоящим весельчаком. И хотя порой они бывают немного самокритичны, они также могут быть очень веселыми, поэтому лучший фрукт для них - киви.

Водолей

Этим знакам свойственна импульсивная противоречивость, которая усугубляется полным пренебрежением к условностям. Им нравится окружать себя людьми, которые максимально отличаются от них, потому что они хотят учиться у них. Однако их потребность в индивидуальности означает, что они никогда не позволят себе слишком сблизиться с друзьями.

Водолеи на самом деле процветают в обществе, но они презирают светские беседы на всех уровнях. Эти знаки предпочли бы обсуждать всевозможные способы, которыми они могли бы изменить мир. Учитывая, что этот знак антисоциален по своей природе и добродушны в душе, лучшим фруктом для Водолея будет драконий фрукт.

Рыбы

Считается, что Рыбы наследуют жизненные уроки и мудрость всех знаков, которые были до них. В результате эти знаки обладают невероятной интуицией и состраданием. Рыбы проводят много времени в мечтах и, как следствие, обладают невероятным воображением. Это часто проявляется в их творческих начинаниях, позволяя им воплощать в жизнь миры, которые они создают в своем воображении. Рыбы также очень подвижны и динамичны; их личности меняются в зависимости от того, с кем они находятся, что дает им возможность найти общий язык практически с любым человеком.

Поскольку они так чувствительны, Рыбы иногда могут потеряться в собственных эмоциях, но, в конце концов, эти знаки просто хотят любить и быть любимыми. Лучший фрукт для этого водного знака – клубника.

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