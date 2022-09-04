Что приготовил гороскоп на сентябрь 2022 для Рыб и о чем важно знать уже сейчас - читайте в материале УНИАН.

Астрологи говорят, что Рыб в сентябре ожидает масса перемен - о спокойствии пока что можно забыть, а расслабляться не следует. Чувства будут вас подводить, поэтому старайтесь руководствоваться умом. УНИАН расскажет, что обещает гороскоп Рыбы на сентябрь 2022.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Водолея в сентябре 2022.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2022

Специалисты по эзотерике считают, что в этом месяце водному знаку необходимо брать на себя как можно больше задач - руководство по достоинству оценит ваше рвение. Лучше нести ответственность за свои проекты самостоятельно, но если кто-то предложит помощь - не отказывайтесь, это сработает вам в плюс.

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Представители знака, у которых нет работы, должны смело соглашаться на любые предложения - текущий месяц идеально подходит для смены рода деятельности. Методом перебора вы найдете сферу, в которой сможете реализоваться удачнее всего. Если будете проявлять упорство - скоро услышите радостную новость.

Гороскоп любви на сентябрь 2022

Свободные представители знака в первой половине сентября найдут свою любовь - вы почувствуете то, что было вам ранее не знакомо. Ощущения и романтика накроют вас лавиной, главное в этой ситуации - сохранить здравый рассудок. Астрологи советуют помнить о прошлых ошибках и не торопить события - пускай отношения развиваются сами собой.

Семейные Рыбы окажутся подвержены различным соблазнам, поэтому главный совет - воздержитесь от мимолетных увлечений и романов. Лучше направить эту энергию в более мирное русло, нежели разрушать существующие отношения. Доверяйте своему избраннику и не давайте повода для ревности сами, тогда никаких потрясений в этом месяце у вас не будет.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2022

Общее состояние здоровья будет удовлетворительным, а любые недуги проявляются на почве психологического дискомфорта. Не обращайте внимания на неудачи и настраивайте себя позитивно, помните, что психосоматику никто не отменял. Грустные мысли приведут вас к затяжной депрессии, лучшее лекарство от которой - общение с приятными людьми и отдых.

С 21 по 24 сентября можно сменить имидж - сходить к стоматологу или сделать новую прическу. Желательно подбирать специалиста по советам подруг, тогда результат будет положительным. Астрологи не рекомендуют самостоятельно экспериментировать над внешностью - ничем хорошим это не кончится.

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