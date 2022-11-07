Астролог Анжела Перл советует Стрельцам не терять бдительности и во всем искать позитив.

8 ноября, в день полного лунного затмения, многим знакам зодиака стоит быть внимательными ко знакам судьбы. Астролог Анжела Перл советует Рыбам избегать конфликтов, а Весам и Ракам не пропустить возможность обогатиться.

Овнам лунное затмение принесет событие, которое поможет уменьшить траты. Не грустите, если в этот день вы потеряете источник дохода, в скором времени судьба даст новую возможность и она кардинально изменит вашу жизнь. Для Тельцов лунное затмение также сулит трудности, но отчаиваться не стоит, так как сначала может показаться, что весь мир рухнул, а судьба на самом деле лишь поможет освободиться от лишнего.

Близнецы в этот день смогут раскрыть старые тайны. Это поможет им кардинально изменить свою жизнь и навсегда оставить все беды в прошлом. Не противьтесь чему-то новому. Ракам лунное затмение принесет деньги. Неожиданная прибыль приятно удивит, используйте эти деньги для улучшения своей жизни. Судьба будет вас испытывать, учитесь принимать важные решения.

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Для Львов день полного лунного затмения может показаться непростым. Возможно, вас ждет новая работа или полный крах в карьере. Астролог советует не игнорировать новые перспективы. 8 ноября Девам стоит задуматься об образовании и саморазвитии. В этот день вы можете начать учиться чему-то новому или задуматься о том, что стоит изменить.

Лунное затмение принесет Весам деньги, но также может ошарашить резкими переменами. В этот день астролог советует быть готовыми ко всему, даже к разводу. 8 ноября Скорпионам стоит уделить больше внимания общению с родными и своей личной жизни. Настройтесь на позитив и не обращайте внимание на негатив.

Стрельцов может порадовать повышение на работе или успехи в других сферах. Но не теряйте бдительность и следите за здоровьем. Лунное затмение для Козерогов принесет сюрпризы в любовной сфере. Внимательно отнеситесь к знакам судьбы. Астролог советует Козерогам не бояться строить планы.

Водолеям стоит ждать новостей от родственников, возможно, в вашей семье будет пополнение. В день затмения вы можете получить предложение руки и сердца, решиться на переезд и открыть новые перспективы. Астролог советует Рыбам избегать конфликтов и решать споры мирным путем. Вас ждут новые знакомства, но будьте осторожны с электричеством.

Ранее астролог Уранус напугал новым прогнозом на ближайшее время.

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