Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, какие события будут происходить в апреле, какие города в зоне риска, а также о том, когда может закончиться война в Украине.

Влад, дайте, пожалуйста, прогноз на апрель. Какие события будут происходить на фронте?

В апреле будет не только коридор затмений, но и солнечное затмение, две стоянки Меркурия, Венера дважды сменит знак Зодиака, а также соединения Юпитера с Ураном. Начнется новый период, связанный с глобальными переменами. Будет какая-то радостная весть.

Плюс ко всему активным будет Овен, поэтому месяц будет ярким, активным, необычным и взрывоопасным.

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8 апреля будет солнечное затмение, поэтому в этот день нужно быть весьма осторожным. В период с 7 по 9 апреля лучше не передвигаться, не назначать важных встреч. Зато это хорошее время для медитаций.

Статичность Меркурия будет с 1 по 4 апреля и с 23 по 28 апреля. Поэтому в эти дни тоже лучше ничего не подписывать, не делать никаких покупок, ни с кем не встречаться. А вот 30 апреля можно уже что-то планировать.

Вы сказали, что апрель будет взрывоопасным. Какие города в зоне риска?

В первую очередь это Одесса. Также обстреливать будут Харьков, Киев, Николаев, Сумы и Кривой Рог. Остальные города будут в меньшей опасности.

Стоит понимать, что сейчас Россия хочет уничтожить Верховную Раду, поэтому Киев находится под жестким прицелом. Столицу будут пытаться стереть с лица Земли. Особенно опасной будет первая половина апреля.

Можем ли мы освободить какие-то территории в апреле или наоборот потерять?

Главная цель оккупантов - взять Купянск, но, скорее всего, им это не удастся. Также они будут пытаться взять Работино, который находится на юге Херсонской области.

А что будет происходить в Сумской области в ближайшее время?

Там будут очень большие обстрелы. Поймите, что нам нужно взять Белгород и захватить Курскую АЭС, чтобы обменять ее на Запорожскую АЭС. РДК будут продвигаться и пытаться захватить Белгород.

Оккупанты захватили еще два села возле Авдеевки. Что там будет?

Мы сами их оставили, потому что там было бесперспективно находиться. Нужно было выходить на рубежи на возвышении. Удержаться там практически нереально.

Более того, нет смысла возвращать Авдеевку. Зачем находиться под ударами ради возвращения уничтоженного города?

Недавно в России состоялись выборы, на которых победил Владимир Путин. Однако позже появилась информация о том, что результаты были сфальсифицированы. Как это повлияет на дальнейший ход событий?

Абсолютно никак, потому что, на самом деле, победил двойник Путина - Звягелев Евгений Васильевич. Настоящий Путин уже умер. Его двойником управляет "серый кардинал России" Сергей Королев.

Возможны ли бунты в России?

Какие бунты? Их всех зашугали. В России сейчас сталинский режим. Возможен только дворцовый переворот. Кстати, вторая половина апреля благоприятна для этого. Тогда Белая Луна сойдется с Юпитером и Ураном. Мы можем получить благую весть, как я сказал ранее. В это время кто-то может убить двойника Путина.

На днях Польша заявила о том, что над ее территорией летали российские ракеты. Может ли она, в том числе и другие страны, активизироваться в помощи Украине?

Они уже это сделали, потому что пытаются спасать свои штаны. Макрон почувствовал, что Франция может быть следующей после Украины. У них безвыходное положение, потому что двойник Путина не остановится. Поэтому Европа решила отправлять свои войска в Украину, в том числе на беларускую границу, чтобы оккупанты не зашли в Киев и Одессу.

Стоит отметить, что уже месяц оккупанты тренируются применять ядерное тактическое оружие. Они считают, что если его применить, то им удастся прорвать фронт и захватить три главные цели - Киев, Одессу и Харьков.

Реально ли оно может быть применено?

Да, я абсолютно уверен, что развязка войны закончится применением ядерного тактического оружия. Однако никто не знает, что будет потом. Ранее уже применяли ядерные бомбы, а тактическое оружие - нет. Скорее всего, оно может уничтожить стадион, но какой эффект будет в целом - неизвестно.

Какую помощь могут передать Украине в ближайшее время?

В апреле мы можем получить долгожданные 60 миллиардов долларов от США, которые нам обещают пять месяцев. Также президент Чехии направит нам 700 тысяч артиллерийских снарядов. Это достаточно для того, чтобы отбиться от оккупантов в этом году. Мы сможем выстоять.

Есть ли какие-то предвестники окончания войны в Украине в этом году?

Я думаю, что война закончится 25 мая 2025 года. В эту дату Сатурн войдет в нулевой градус Овна. Овен - это война, Сатурн - холод, заморозка.