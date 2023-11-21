День будет интересным, а для некоторых знаков Зодиака - тяжелым.

Эзотерики составили гороскоп на 22 ноября по картам Таро. Что в это день ждет именно вас - читайте далее.

Овен

В этот день Овны достигнут полной гармонии и получат новые эмоции. Все, во что вы верили в последнее время, представляет собой ваш путь, а следовать ему – ваша судьба.

Телец

22 ноября - период покоя и гармонии, в котором вы откроетесь для радостей жизни. Трудные моменты уже позади, а впереди – только положительные воспоминания. Наступает время полного умиротворения. Завтра необходимо позаботиться о близких и оценить их усилия, а ваш вклад может оказаться для них чрезвычайно полезным.

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Близнецы

В этот день вас ждут сильные вызовы, с которыми придется столкнуться. В то же время вас ждет победа и более выгодное положение. Главное – тщательно продумать свои действия, это позволит преодолеть негатив и враждебность.

Рак

Этот знак ждет разочарование, из-за чего испортится настроение. Вы осознаете, что ваши ожидания были слишком высокими, и теперь все ваши радужные перспективы рассеялись, как дым. Стоит взглянуть на мир с другой стороны и присмотреться к деталям.

Лев

Легкомысленность в среду приведет к негативным последствиям. Вы готовы сейчас рискнуть всем, но лучше этого не делать. Проблема в том, что победа принесет очень мало, а поражение – потерю всего.

Дева

Завтра Девы будут иметь успех во всех делах, за которые возьмутся. Появится желание работать активнее. Кроме того, следует обратить внимание на человека, к которому у вас давно есть симпатия, но вы не принимаете это всерьез.

Весы

Этот знак Зодиака уже длительное время находился в состоянии зависимости, что имело негативное влияние, но несмотря на это, Весы не могли прекратить этот процесс. Теперь же наступил момент, когда чувства подчинены разуму, что позволит избавиться от этой зависимости.

Скорпион

Ваше состояние можно охарактеризовать как неопределенность и беспокойство. Вы ощущаете постоянный дефицит в своей жизни. Такие периоды бывают у каждого, и судьба будет благосклонной, если вы выдержите все испытания. Результат своих усилий вы увидите уже через несколько дней.

Стрелец

Вас ждут глубокие душевные переживания. Вас сейчас окружает комфорт, которому вы готовы отдавать все свои внутренние ресурсы. В ответ на это вы встретите человека, с которым сможете полностью раскрыться.

Козерог

У этого знака Зодиака начинается период богатства, стабильности, полноты жизни и уверенности в будущем. Финансовый успех, который долго ожидали, наконец-то наступит. Несмотря на позитивные перспективы, придется преодолеть некоторые трудности и преграды.

Водолей

День сулит победу, успех, славу и "всенародное признание", что принесет радость и удовлетворение. Возможны изменения в сознании, то есть шанс перестать себя считать неудачником и перейти к стадии победителя.

Рыбы

Какая-то ситуация наконец-то прояснится, что продемонстрирует свежую перспективу, благодаря которой получится иначе понять происходящее. Однако решение придет через конфликт, и его причина связана с давними разногласиями, которые уже могут быть забыты, но они все еще могут беспокоить вторую сторону. Важно быть аккуратным, чтобы окончательно не разрушить союз.

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