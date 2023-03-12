Не для всех период с 13 по 19 марта будет удачным.

Эзотерики составили прогноз на неделю, с 13 по 19 марта, для всех знаков Зодиака. Узнайте, какую подсказку карты Таро дают именно вам, чтобы легче пережить этот период.

Овен

В начале неделе вас ждут глобальные перемены. Не переживайте, они будут только к лучшему. А вот в конце неделе вы сможете сполна насладиться своей жизнью и даже познать что-то новое.

Телец

Всю неделю вы можете спокойно заниматься своими делами и ни о чем не думать. Однако будьте осторожны с подписанием документов. Злоумышленники могут воспользоваться отсутствием знаний у вас в каком-то вопросе.

Видео дня

Близнецы

Ваша главная задача не верить слухам. Не вникайте в разговоры людей, обходите стороной конфликтные ситуации. Вам стоит научиться составлять впечатление, исходя их своих чувств и ума. Не поддавайтесь на провокации.

Рак

Неделя пройдет легко и спокойно. Вы закончите все свои дела и даже получите хорошую премию. Эзотерики говорят, что наладится и ваша личная жизнь. Ждите судьбоносную встречу, которая перевернет ваш мир с ног на голову.

Лев

Вам нужно поработать над собой и своими знаниями. Запишитесь на курсы повышение квалификации, например. Так вы сможете достичь более глобальных результатов в своей сфере и совсем скоро выйти на новый уровень.

Дева

Всю неделю вам стоит прислушиваться к своей интуиции. С ее помощью вам удастся избавиться от токсичных людей и привлечь в свою жизнь тех, кто разделит с вами и радость, и горе. Также вы можете получить вознаграждение за пройденный путь.

Весы

На вашем пути не будет никаких препятствий. Вселенная подготовила вам подарок, которому вы очень обрадуетесь. Это может быть связано как и с личной жизнью, так и с профессиональной деятельностью. Вполне вероятно, что перемены вас порадуют.

Скорпион

Вам рекомендуется взять небольшую паузу, чтобы разобраться в себе. Скорпионам крайне необходимо провести работу над ошибками, чтобы не наступать постоянно на одни и те же грабли. Включайте голову перед тем, как что-то делать.

Стрелец

Вселенная призывает вас к бдительности. Вам выпала карта "Дурак", свидетельствующая о том, что вы можете стать жертвой обмана. Чтобы избежать неприятных ситуаций, не совершайте необдуманных поступков.

Козерог

Вам выпала карта "Сила", которая говорит о том, что вы сможете преодолеть любое препятсвие на своем пути. Для этого вам нужно взять на себя ответственность за свои поступки и свою жизнь. Не полагайтесь на посторонних людей.

Водолей

В начале недели вас ждут трудности, поэтому эксперты советуют вам уединиться и подумать над тем, что делать дальше. Когда вы будете психологически готовы решать вопросы, вернитесь к ним и наконец покончите со всеми испытаниями.

Рыбы

Если вы не знаете, какое решение принять в той или иной ситуации, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Ваша интуиция будет очень активна и чувствительна, поэтому она вас не обманет в этот период.

Вас также могут заинтересовать новости: