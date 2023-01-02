В этот день повезет далеко не всем знакам Зодиака.

Эксперты в сфере астропсихологии составили прогноз на 3 января 2023 года по картам Таро. Они дадут подсказку, как действовать в той или иной ситуации каждому знаку Зодиака.

Овен

В этот день вы можете посмотреть на какую-то ситуацию под разными углами. Проанализировав ее со всех сторон, вам удастся найти правильный выход.

Телец

У вас появятся новые возможности, которые позволят кардинально изменить вашу жизнь. Также могут быть сюрпризы. принимайте их с благодарностью.

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Близнецы

Вам выпала карта, обозначающая, что в вашей жизни появятся люди, с которыми вы будете смотреть в одном направлении. Вместе вы сможете многого добиться. Однако прислушивайтесь к их мнению, не только к своему.

Рак

Ваша жизнь заиграет новыми красками. А причиной тому будет пополнение в вашем кошельке. Вы можете получить хорошую премию, благодаря которой можете совершить покупку своей мечты.

Лев

Вы можете испытывать апатию, но избавиться от этого состояния вам никто не поможет. Вы сами должны взять на себя ответственность за свою жизнь.

Дева

На первый план у вас завтра выйдет справедливость. Однако не забывайте, что мир не такой идеальный, каким бы вы хотели его видеть.

Весы

Может так случиться, что какой-то очень важный проект будет "на паузе". Вы можете огорчаться по этому поводу, но карты советуют вам быть более решительными и попытаться найти новый источник дохода.

Скорпион

Завтра вам стоит приложить все усилия, чтобы получить желаемое. Если вы будете сидеть, сложа руки, - ничего не получится. Только трудом вы можете достичь своих целей.

Стрелец

Вам стоит быть очень осторожными с финансами. Подумайте, не инвестировали ли вы в какие-то сомнительные проекты. Если да - срочно заберите деньги, а то останетесь без гроша.

Козерог

Весь день вас будет преследовать чувство скуки. И не потому, что вам нечем заняться, а потому, что вы будете очень скучать по своему близкому человеку. Проявите инициативу, признайтесь в своих чувствах и насладитесь временем друг с другом.

Водолей

Представителей этого зодиакального созвездия завтра настигнет карма. Если вы совершали хорошие поступки, то завтра можете быть вознаграждены, если нет - судьба больно ударит по вам.

Рыбы

В этот день вам придется сделать выбор, от которого будет зависеть ваше будущее. Не бойтесь сжигать мосты и рвать канаты.

Напомним, астролог назвала самую опасную дату января 2023.

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