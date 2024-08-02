Попробуйте догадаться, кому астрологи советуют заняться писательской деятельностью.

Астрологи Ракель Родригес и Белла Нгуен назвали лучшие карьеры для представителей всех знаков Зодиака, пишет Best Life.

Овен - предприниматель

Обладая яркими идеями и страстной искрой, Овны бесстрашны и напористы. Они преуспевают в ролях, требующих лидерства и смелого принятия решений, говорят астрологи. Поэтому представители этого знака нередко начинают действовать самостоятельно и становятся предпринимателями, когда они больше не чувствуют проблем. Овен прекрасно преуспеет в качестве основателя стартапа.

Телец - ландшафтный архитектор

У Тельца есть терпение и настойчивость, чтобы добиться успеха практически в любой карьере. Вместе с тем астрологи видят наиболее успешного Тельца в роли ландшафтного архитектора. Они будут преуспевать, создавая красивые, функциональные пространства, выдерживающие испытание временем.

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Близнецы - писатель

Близнецы в душе коммуникаторы. Они любят общаться с новыми людьми, слушать их истории и узнавать об их происхождении. Поэтому им подходит карьера, которая стимулирует их и вовлекает в обмен идеями.

Рак - медсестра

Часто Раков описывают как "чутких и заботливых". Они гордятся тем, что знают, как заставить других чувствовать себя комфортно, поэтому их идеальная карьера - медсестра.

Лев - медийщик

Никто не знает, как устроить такое шоу, как Лев, благодаря их игривому характеру и солнечному нраву. И это делает их подходящими для карьеры в сфере развлечений, управления или любой роли, которая ставит их в центр внимания.

Дева - ученый

Девы замечают ошибки, которые упускают другие, и добиваются лучших результатов в карьере, где точность имеет первостепенное значение. Карьера ученого-исследователя позволит им использовать свое критическое мышление и внимание к деталям, чтобы внести ценный вклад.

Весы - юрист

Самый дипломатичный знак Зодиака просто обязан стать юристом. В этой профессии они смогут сбалансировать разные потребности и создать гармонию. Естественная способность Весов видеть множество точек зрения делает их отличными переговорщиками, и как адвокаты по правам человека Весы смогут идеально использовать свои навыки для создания гармонии и защиты справедливости.

Скорпион - детектив

Скорпионы по натуре энергичны, страстны и любознательны. На первый взгляд они могут показаться загадочными, но они всегда стремятся узнать больше об историях других. Их особенно интересует, почему люди ведут себя так или иначе, поэтому они преуспевают в работе, требующей глубокого расследования, например, полицейские детективы.

Стрелец - документалист-путешественник

Стрельцы не любят ничего, кроме путешествий по миру и поиска новых приключений, поэтому традиционный график работы с 9 до 5 не всегда для них. Роль, например, режиссера документальных фильмов о путешествиях, идеальна для Стрельца. Для них это прекрасный способ исследовать мир и поделиться своими открытиями и размышлениями с более широкой аудиторией.

Козерог - финансовый директор

Козероги - одни из самых разумных и надежных людей, предпочитающих структурированную и стратегическую среду. "Их дисциплина и навыки долгосрочного планирования сделают их успешными на посту финансового директора, где они смогут руководить финансовой стратегией, способствующей организационному росту.

Водолей - менеджер некоммерческой организации

У Водолея большое сердце и любовь к ближним. Они всегда ищут способы сделать мир лучше. Вот почему они преуспеют в качестве менеджера некоммерческой организации, раздвигая границы ради всеобщего блага.

Рыбы - арт-терапевт

Рыбы считаются самым артистичным и творческим знаком Зодиака, но они также и самые чуткие. Вот почему астрологи называют арт-терапию идеальной карьерой для них. Рыбы хорошо подходят для работы в качестве музыкального терапевта, где они могут использовать свое интуитивное понимание эмоций и их выражения, чтобы помочь другим исцелиться с помощью силы музыки.

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