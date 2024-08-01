Астрологи считают, что новолуние в августе - идеальное время начать менять свою жизнь.

Августовское новолуние 2024 пройдет под знаком Льва. Он подарит свою уверенность и бесстрашие, поэтому это время идеально подходит для того, чтобы наконец начать реализовать свои мечты и поменять жизнь - так, как хочется нам. Но, оторвавшись от земли, важно помнить о ее притяжении, чтобы не винить потом в своих ссадинах других. С чем быть осторожным в это время - расказываем ниже.

Когда новолуние в августе 2024 года - точное время

Последнее новолуние лета 2024 наступит 4 августа в 14:13 по киевскому времени (11:13 GMT).

Ночь новолуния - одна из самых темных, так как в это время на небе не видно Луны. Но именно в эту ночь хорошо наблюдать за звездами - их не затмевает лунный свет.

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Новолуние во Льве - в чем его особенность

Новолуние в августе 2024 наступит в знаке Льва. Это смелый и уверенный в себе знак Огня, который обладает особым очарованием и способностью вдыхать жизнь и бесстрашие. Лев - это тот, кого или любят, или ненавидят, и этот знак сам поочередно выявляет либо лучшее из худшего, либо худшее из лучшего.

По словам астрологов, в это время Лев может подтолкнуть нас искать похвалу и одобрение от других. Этот знак питается обожанием, и это чувство будет только усиливаться - вместе с неспособностью принимать любую обратную связь.

Будьте внимательны: не прислушиваться к словам и здоровой критике окружающих в конечном итоге будет пагубно для вас.

В период этого нового лунного цикла очень важно настроить себя на успех - это время можно использовать, чтобы призвать перемены в свою жизнь. Вам нужно разорвать отношения, которые вас тяготят? Или уйти с токсичной работы? Вы хотите переехать за границу? Это именно тот момент, когда мы действительно можем сделать свои мечты реальностью.

Не обойдется и без ловушек на этом пути: Марс в Близнецах грозит отвлечь нас от целей, бросая отвлекающие факторы, а надвигающийся ретроградный Меркурий будет искажать реальность и заставит вечно опаздывать.

Не позволяйте обратному вращению Меркурия неверно истолковать добрые намерения тех, кто вас любит. Доверьтесь словам людей, которым вы небезразличны, и позвольте им пробиться сквозь щит Льва - этот совет особенно касается водных знаков, которые более чувствительны к конструктивной критике.

Что нельзя делать в новолуние в августе

Новолуние влияет на человека в течение нескольких дней - в августе 2024 это будет со 2 по 6 число. Энергия Луны в это время слабая, поэтому некоторые люди в это время могут чувствовать упадок сил, уязвимость, апатию и с легкостью поддаваться эмоциям, а это, в свою очередь, потянет за собой неприятные ситуации.

Поэтому астрологи во время новолуния советуют воздержаться от ряда вещей.

Чего нельзя делать в новолуние:

начинать новые и важные проекты, переезд, ремонт - это все можно и нужно планировать, но сам момент реализации лучше отодвинуть на 6 августа и после;

спорить, ввязываться в конфликты, выяснять отношения - помните о том, что слова в новолуние во Льве могут быть часто истолкованы неправильно, поэтому обдумывайте свои и контролируйте эмоциональные всплески и поступки;

одалживать что-либо, совершать крупные приобретения, брать кредиты, вкладывать деньги;

физически переутомляться, заниматься экстремальными видами спорта;

переедать, употреблять алкоголь - есть риск отравления или аллергической реакции;

отправляться в дальнюю дорогу.

Не следует в период новолуния соглашаться на хирургические вмешательства (если они не срочные). Также в это время не стоит сажать что-либо на огороде или в саду - не пойдет в рост.

Что можно делать в новолуние в Льве

Новолуние - отличное время для анализа и сотавления планов на будущее. Новолуние во Льве, как уже говорили, вдохновит, настроит на успех и подтолкнет к решению задач и проблем, которые давно довлеют над вами и поможет успешно их решить во время растущей Луны.

Что нужно делать в новолуние во Льве:

заканчивать текущие дела;

планировать будущее, заниматься самоанализом;

мириться, прощать обиды;

отдавать долги, оплачивать кредиты;

делать уборку, избавляться от ненужных вещей, чтобы очистить пространство для нового;

садиться на диету.

Уделите время своему здоровью, внимательно относитесь к близким людям и сохраняйте гармонию в отношениях с окружающими. Сосредоточьтесь и будьте ясны в своих намерениях. Просите то, чего хотите - и наслаждайтесь тусовочной атмосферой, которую может принести только сезон Льва.

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2024 - когда лучше лечить зубы, одалживать деньги и отправляться в дорогу.

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