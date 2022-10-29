Что ждет Раков в ноябре месяце и как сложится ваша жизнь - узнайте в материале УНИАН.

Ноябрь обещает быть насыщенным событиями для представителей водного знака Зодиака. Звезды настоятельно рекомендуют заручиться поддержкой близких людей - тогда у вас получится стойко пройти сквозь все невзгоды. Чтобы обрести уверенность в себе, начните заниматься внешностью.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Близнецов в ноябре 2022.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2022

В профессиональном плане вам советуют сосредоточиться на том, чтобы качественно и быстро выполнять распоряжения руководства. Если выполните эти условия, то уже в середине месяца вас ожидает взлет по карьерной лестнице. После 10 ноября велики шансы получения прибыли со стороны - это может быть наследство, премия или выигрыш.

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Астрологи советуют вам делать накопления на будущее или вкладываться во что-то стоящее, а не тратить деньги попусту - такая политика поможет не "сесть в лужу" во время финансового кризиса. Также ноябрь идеально подходит для того, чтобы найти новое место работы.

Гороскоп любви на ноябрь 2022

Одиноким представителям знака звезды сулят перспективное знакомство. Главное, чего вы не должны делать - сравнивать своего избранника с отцом или матерью. Не бойтесь делать первые шаги и продвигать отношения вперед - конец осени благоприятен для таких действий.

Семейные Раки могут заручиться поддержкой близких людей, ведь в этом периоде родные люди окажутся для вас единственной точкой опоры. Если ваш союз существует давно, то готовьтесь к конфликтам на почве быта. Избежать этого можно, отправившись вдвоем на отдых или устроив романтическое свидание. Не забывайте, что чувства со временем могут угасать и их нужно самостоятельно подпитывать.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2022

В ноябре ваш жизненный тонус будет на высоте, поэтому даже не думайте жаловаться на здоровье. Если переусердствуете с физическими нагрузками, то столкнетесь с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

После 15 ноября высоки шансы чем-нибудь отравиться, поэтому следите внимательно за тем, что вы едите. Не лишним будет начать пить витамины для восстановления общего состояния организма. Займитесь своей внешностью, чтобы повысить самооценку.

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