Какой сейчас период у Близнецов и к чему стоит готовиться в конце осени - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи считают, что третий месяц осени будет достаточно трудным для Близнецов - перед воздушным знаком стоит немало задач. Вам придется услышать себя и достичь душевной гармонии, иначе любое дело, за которое вы возьметесь, пойдет прахом. Главный совет ноября - доверять своей интуиции.

Ранее мы говорили о том, что приготовил гороскоп для Тельца в ноябре 2022.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2022

В профессиональном плане месяц будет насыщенным, причем, ход событий от вас не зависит. Перемены позитивные, но не пытайтесь держать все под контролем - плывите по течению. В третьей декаде ноября удачными окажутся любые сделки с недвижимостью, также можно заключать контракты.

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Если ищете работу, то проявляйте больше усердия, ведь лень - плохой помощник в таких делах. Многим Близнецам подарят возможность посещения тренингов, семинаров и курсов - не упускайте ее. Если хотите сохранить свои сбережения или преумножить их, то посоветуйтесь со старшими родственниками.

Гороскоп любви на ноябрь 2022

Одиноким Близнецам Вселенная подарит шанс познакомиться с интересным человеком, но в начале ноября. Вам стоит определиться, чего вы хотите - уютных и стабильных отношений или свободного плавания. Учитывайте, что в последних числах месяца выбор будет меньше, а энергии окажутся направленными в другую сторону от вас.

Семейным представителям знака рекомендуют позаботиться о комфорте вокруг себя. Сделайте ремонт или купите что-нибудь в дом, также благоприятными будут любые переезды. Те, на кого вы рассчитываете, могут подвести, так что, держите ухо востро. Не принимайте близко к сердцу то, что вам говорят - в этом месяце у вас не очень благоприятный эмоциональный фон.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2022

Звезды говорят, что в ноябре стоит опасаться проблем с ЖКТ и заболеваний внутренних органов. Пищеварительная система - ваше слабое место, поэтому следите за своим рационом. Чаще отдыхайте, соблюдайте режим и занимайтесь спортом - даже если вам трудно выполнять физические упражнения, то просто гуляйте. Любые корректировки внешности лучше планировать на 20-25 ноября, тогда выше шансы получить желаемый результат.

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