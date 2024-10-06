Астрологи рассказали, какой хлеб или какое хлебобулочное изделие следует приготовить в зависимости от знака Зодиака, пишет tasteofhome.com.
Овен - шоколадные мини-булочки к чаю
Даже не самый терпеливый из знаков Зодиака Овен вполне способен что-нибудь испечь дома. Мини-булочки к чаю готовятся достаточно быстро, что должно подойти этому огненному знаку. И добавление шоколада будет весьма кстати.
Телец - хлеб Плетенка
Тельцы же в отличие от Овнов очень терпеливы и трудолюбивы. А значит испечь хлеб Плетенку им не составит особого труда. И получившаяся большая буханка идеально подойдет для того, чтобы поделиться ею с друзьями, которых у Тельцов обычно очень много.
Близнецы - хрустящий хлеб
Близнецы довольно часто меняют свое мнение, они веселы и гибки. Домашний хлеб с хрустящей корочкой, который прекрасно сочетается с любой закуской, идеально им подходит.
Рак - бананово-ореховый хлеб
Гостеприимные Раки любят собираться в кругу друзей. Бананово-ореховый хлеб - отличный вариант поделиться с близкими своей любовью и заботой.
Лев - рулет с корицей
Львы любят привлекать к себе внимание окружающих. А рулет с корицей может быть очень кстати для того, чтобы кого-то приятно удивить на званом обеде.
Дева - французский хлеб
Девы ценят элегантность и простоту. И идеально испеченный французский хлеб они обязательно оценят.
Скорпион - ржаной хлеб
Скорпионы вряд ли будут удовлетворены простым белым хлебом, но и чрезмерно вычурную выпечку тоже не оценят. Деревенский ржаной хлеб может быть их золотой серединой в выборе.
Стрелец - крендельки
Жизнерадостные Стрельцы не будут печь простую буханку хлеба, им нужно что-то особенное, но и не требующее много времени. Именно потому, по словам астрологов, крендельки - их вариант.
Козерог - хлеб с корицей и изюмом
Козероги трудолюбивые и обычно очень занятые люди. Им обязательно нужен сытный завтрак, чтобы начать день. Хлеб с корицей и изюмом готовится быстро и прекрасно им подойдет.
Водолей - фокачча с помидорами черри и базиликом
Водолеям, как бунтарям Зодиака, требуется что-то особенное, а не просто булка хлеба. Например, фокачча с помидорами черри и базиликом. Это явно то, что они оценят.
Рыбы - овсяный хлеб с травами
Рыбы - меланхоличные и романтичные мечтатели Зодиака. такой "уютный" овсяный хлеб с травами будет очень кстати в те моменты, когда Рыбам хочется побыть в мире своих фантазий.
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