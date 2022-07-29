Эксперт уверена, что победа будет за Украиной.

Таролог Людмила Хомутовская на YouTube-канале "ТОР" сделала расклад на картах и рассказала, чем закончится война в Украине.

По ее словам, российские оккупанты начнут отступать с территории Украины. Также ей выпала карта, которая символизирует определённое событие, связанное с масштабным разгромом России.

"Россия не сможет даже особо дрыгаться. Они будут в такую растяжку поставлены, что от этого "супер государства" останутся только копыта и хвост", - сказала Хомутовская.

При этом она добавила, что жителям Западной Украины стоит быть осторожнее, потому что пока там еще могут быть прилеты вражеских ракет. Хомутовская уточнила, что Центральная Украина тоже может пострадать, но меньше чем Западная.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, когда ВСУ освободят Украину от российских оккупантов.

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