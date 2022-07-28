Украинский астролог Влад Росс дал прогноз по освобождению Украины от российских оккупантов. Он назвал дату, когда они начнут бежать с нашей территории.
Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, что российские захватчики уже в конце текущего года будут бежать из Украины.
"Все, поголовно", – четко сказал Росс.
Он добавил, что война может переместиться на территорию России. После освобождения ВСУ Херсона, уничтожения Крымского моста и других побед украинцев, страна-агрессор будет просить об окончании войны.
Вот только Украина так просто на это не согласится, говорит эксперт. Украинская сторона будет настаивать на освобождении всего юга и Донбасса.
Напомним, ранее Влад Росс дал прогноз по освобождению оккупированного Херсона. По его словам, в августе там изменится ситуация в лучшую сторону.