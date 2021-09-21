Зачастую, выпавшие зубы во сне не сулят ничего хорошего

Некоторым людям периодически снится малоприятный сон, в котором они теряют зубы. Иногда это происходит с кровью и болью, иногда, наоборот, совсем незаметно. Эзотерики утверждают, что, чаще всего, выпавшие зубы - предвестники горя и больших проблем.

Ранее мы рассказывали, к чему снится кладбище, а сегодня разберемся, стоит ли горевать о выпавших во сне зубах.

Сонник Миллера

Если вам приснилось, что зуба не стало, причем, он мог покинуть ротовую полость самостоятельно или с помощью стоматолога - готовьтесь к проблемам со здоровьем. Выплевывать зубы во сне - к болезням родных и близких. Просто лишились зуба (потеряли, например) - значит, что вам придется уступить и пойти на поводу у обстоятельств. Все ваши усилия будут напрасными и придется сделать что-то, даже если не хочется.

Обязательно запомните, сколько выпало зубов:

один - получите неприятное известие;

два - потерпите неудачу из-за своей безответственности;

три - проблемы будут нешуточными.

Если выпали все зубы - вас ожидают серьезные потери и необъятное горе.

Сонник Ванги

Болгарская провидица считала, что выпавший зуб чаще всего предупреждает о смерти кого-то из ближайшего окружения. Если он был с кровью, значит, умрет родственник. Наиболее страшная трактовка получается, если во сне вырвали зуб - знакомый вам человек скончается от физического насилия, а злоумышленник наказания не понесет.

Выпадение всех зубов Ванга связывала со счастливой жизнью, но одинокой старостью - вы переживете всех своих друзей и знакомых.

Сонник Нострадамуса

Великий алхимик утверждал, что сон, в котором выпадают зубы, должен замотивировать вас собрать волю в кулак. Скорее всего, в будущем вам придется делать выбор, который станет решающим. Из-за вашей безрассудности все старания могут пойти прахом. Если на месте выпавшего зуба осталась пустая лунка, значит, по какой-то причине жизненные силы быстро вас покинут и старость наступит раньше времени.

Сонник Фрейда

Читайте такжеГороскоп здоровья на неделю 20-26 августа: кого ждут неприятностиПикантная трактовка от мистера психоаналитика поразила даже нас. Фрейд уверен, что выпадение зубов снится только отчаянным рукоблудам, которые скрывают такую пикантную особенность от окружающих. Приснилось, что выпали зубы у вас или у вашего знакомого - о таком маленьком секрете узнают люди. Более того, человек боится, что его накажут за самоудовлетворение.

Сон, в котором вы специально шатаете зуб, чтобы он скорее выпал, означает, что самостоятельные ласки вам нравятся больше, чем с партнером.

Эзотерический сонник

Медиумы и экстрасенсы сходятся во мнении насчет такого сна. Если вам приснилось, что во сне выпали все зубы или какой-то один, значит, проблема, которая мучила вас долго, разрешится сама собой. Особенно удачным окажется сон, в котором вы потеряли зуб безболезненно. Если же кровь всё-таки была, значит, расставание с человеком или обстоятельствами будет для вас травматичным.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева