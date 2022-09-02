В список счастливиц попали девушки, рожденные под знаками Тельца и Рака.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых смогут изменить свою жизнь в лучшую сторону на следующей неделе – с 5 до 11 сентября.

В список счастливиц попали девушки, рожденные под знаками Тельца и Рака.

Телец

В указанный период будет казаться, будто все обстоятельства подстраиваются под представительниц этого знака. Удачное время для перемен и давно запланированных действий, поездок, встреч, проектов. Успех будет сопровождать во всем. Звезды советуют использовать любую возможность, чтобы направить энергию в нужное русло и получить максимальный результат. В любовных делах тоже наметится существенный прогресс. Особенно одинокие Тельцы смогут встретить потенциального партнера.

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Рак

У девушек-Раков следующая неделя тоже пройдет максимально удачно. Успешные свершения возможны буквально во всех сферах жизни. Единственное важное условие для этого – быть открытыми, отбросив сомнения и страхи. В общении с близкими людьми астрологи рекомендуют ни в кое случае не темнить, говорить все прямо, иначе можно все испортить. Перемены, которые принесет неделя, нельзя отвергать, тогда все будет получаться как нельзя лучше.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, представители которых могут потерпеть крах на работе.

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