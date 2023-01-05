УНИАН разобрался, что говорила провидица Ванга про войну в Украине и про 2023 год в целом.

Болгарская провидица Ванга является самой известной прорицательницей в восточноевропейских странах. Многие её прогнозы уже сбылись, а некоторым только предстоит случиться. Особенность прогнозов Ванги в том, что они являются весьма абстрактными и могут иметь разные трактовки. Ранее УНИАН публиковал предсказания Ванги на 2022 год, а сейчас разберемся, говорила ли что-то Ванга о войне в Украине.

Ванга про Украину в 2023 году

Баба Ванга называла 2022 год годом страшных изменений в мире. Теперь, когда этот год закончился, все поняли слова предсказательницы.

Делая пророчества об Украине, Ванга не называла точных дат и годов. Многие пророчества провидицы про Украину ещё не сбылись - возможно, их время ещё наступит в 2023 году.

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Знакомые с Вангой люди говорили, что предсказательница делала прогноз о президенте Украины. По её мнению, президент столкнется с трудностями из-за людей, которые попытаются его оболгать. Президент выстоит в том случае, если проявит терпение.

В дневнике деда Гошо, который записывал слова Ванги, сказано, что Украина в будущем станет главной в союзе из пяти стран. Возможно, речь идет о некой коалиции или поствоенном блоке. Есть у Ванги и предсказание об украинцах: после долгих-долгих трудностей люди, наконец, заживут слаженно.

Различные знакомые с Вангой источники сообщают о том, что в Украине, по её словам, президентом может стать женщина. Она принесет нашей стране процветание. Однако неизвестно, когда это случится.

Есть сведения о пророчестве Ванги о черной крови, которой земля Украины будет пролита на 7 лет, после чего украинцы станут влиятельной нацией.

Пророчица также делала предсказание о россиянах: по её словам, в 2000-ых годах женщины в России родят детей, которые изменят мир. У пророчицы не говорится, будут ли эти изменения к худшему или к лучшему, но уже очевидно, что россияне принесли в мир горе и разрушения.

Общие предсказания Ванги на 2023 - что говорила Ванга на 2023 год

Слепая провидица говорила о сильных изменениях климата в 2023 году. По её словам, природа начнет мстить людям за небрежное отношение к ней. Странам Азии она предрекла ужасные повени, а Индии - массовый голод.

Некоторые прогнозы Ванги на 2023 год сообщают об ожесточенной борьбе за власть во многих странах. Результаты выборов в большинстве стран в этом году будут непредсказуемыми.

Также во многих странах, по её словам, будет наблюдаться нехватка питьевой воды. В засушливых регионах могут возникнуть конфликты за воду.

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