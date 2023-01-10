Нострадамус дал семь пророчеств на 2023 год, в том числе и касательно войны в Украине - подробнее читайте в материале УНИАН.

Согласно предсказаниям Нострадамуса, человечество ждет трудный год. В 2023-м произойдут климатические и социально-политические потрясения - большая война, глобальное потепление, экономическая катастрофа, каннибалы и "небесный огонь", знаменующий конец света. Через что придется пройти, и, в частности, что ждет Украину в 2023-м - в материале УНИАН.

Ранее мы публиковали предсказание Ванги на 2023 год касательно Украины.

Мишель де Нотрдам или Нострдам - жил во Франции в XVI веке. Сначала занимался врачебным делом, хотя и не имел медицинского образования, а в возрасте 44 лет открыл в себе дар провидца. Его предсказания содержатся в так называемых катренах - четверостишьях, где зашифровано все, что ожидает человечество вплоть до 3797 года. Всего французский провидец оставил 942 катрена. Интересно, что в них нет дат, но астрологи в течение многих лет сопоставляют различные события в мире и катрены прорицателя - это позволяет довольно точно определять время, о котором пишет Нострадамус в своих четверостишьях. В то же время сам стиль написания пророчеств настолько запутан, что одно и то же четверостишие можно интерпретировать под совершенно разные события.

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Утверждается, что 70% предсказаний Нострадамуса сбылись с невероятной точностью. Среди них - смерть короля Генриха II, Французская революция, приход к власти Адольфа Гитлера, теракты 11 сентября, пандемия Covid. Вот что ждет нас в 2023 году согласно французскому предсказателю.

Предсказание Нострадамуса №1 - гость из космоса и невыполнимая миссия на Марс

Нострадамус предсказывает, что с миссией на Марс придется подождать. Планы Илона Маска, который собирается к 2029 году приземлиться на Красной планете, будут нарушены в 2023 году.

Возможно, это произойдет по вине столкновения Земли с каким-то космическим объектом. В катренах Нострадамуса упоминается падение "небесного огня", которое нарушит баланс Земли и даже может поменять ее орбиту. Возможно, речь идет об астероиде или метеорите. Как следствие, на планете начнут происходить масштабные стихийные бедствия - землетрясения на дне океана приведут к гигантским цунами. Англия и южное побережье Америки уйдут под воду. "Сорок лет не увидишь радуги. И 40 лет его будут видеть ее каждый день. Суша станет еще суше. И тогда будут большие наводнения", - говорится в катрене ясновидца.

Предсказание Нострадамуса №2 - глобальное потепление

Согласно предсказаниям Нострадамуса, в 2023-м будет происходить дальнейшее повышение температуры и уровня Мирового океана, которые, к сожалению, могут стать причиной других катастроф: "Как солнце, голова будет искать сияющее море: живая рыба Черного моря почти сварится. Когда Родос и Генуя будут полуголодными, местные жители станут разрезать друг друга".

Предсказание Нострадамуса №3 - деньги как бумага

Мир уже сейчас находится в состоянии экономического кризиса из-за последствий пандемии COVID-19 и российской агрессии. В дальнейшем деньги обесценятся еще больше. Нострадамус пишет, что в 2023 деньги ничего не будут стоить, и люди будут жечь костры банкнотами. Мир полностью перейдет на онлайн-платежи, отказавшись от налички.

Экономический кризис может стать причиной раздоров из-за стремительного роста цен на продукты питания в 2023 году - начнутся массовые беспорядки. Вот что пишет Нострадамус: "Рано или поздно вы увидите великие перемены, страшные ужасы и месть". По мнению экспертов, это намеки на возможный бунт бедных против богатых.

Предсказание Нострадамуса №4 - они, роботы

Возможно, мы и подстроились бы жить без налички, но тут подоспело еще одно пророчество. Нострадамус предупреждает - в 2023 году возможны проблемы с искусственным интеллектом. Одна из созданных моделей обретет самосознание и возьмет под контроль все компьютерные системы. В мире, где царит интернет, этот сбой приведет к краху и разрушению привычного образа жизни.

Предсказание Нострадамуса №5 - голод и каннибалы на планете

Масштабные стихийные бедствия, глобальное потепление, кризис в экономике приведут к нехватке продуктов и питьевой воды на планете. Это вынудит людей отправиться на поиски лучших мест, но это лишь увеличит дефицит еды и питьевой воды. Люди начнут принимать отчаянные меры, чтобы выжить, в том числе прибегая к каннибализму. Нострадамус описывает это так: "Так высоко поднимется бушель пшеницы, что человек будет есть своего ближнего".

Предсказание Нострадамуса №6 - Антихрист в церкви

Церковь не сможет остановить этот процесс. В христианском мире произойдет скандальное потрясение. Согласно предсказанию Нострадамуса, папа Франциск станет последним истинным папой, а понтифик, который займет его место, окажется Антихристом: "В последнем гонении на Святую Римскую Церковь будет Петр Римлянин, который будет пасти свое стадо среди многих скорбей, после чего семигорный город будет разрушен и страшный Судия будет судить народы".

Предсказания Нострадамуса №7 - Украина, большая война и новый мировой порядок

Как уже упоминалось ранее, судя по предсказаниям Нострадамуса, Украину тоже ждет глобальное потепление - "живая рыба Черного моря почти сварится". Война, экономический хаос и кризис в Украине и мире уже стали причиной значительной миграции населения. Война России с Украиной уже запустила дефицит продовольствия в мире. Но на этом не закончится.

Нострадамус предсказывает, что война в Украине может привести к более крупному конфликту в 2023-м - Третьей мировой. "Большая война", - называет ее ясновидец. "Семь месяцев большая война, люди погибнут из-за зла. Руан, Эвре не должны пасть перед Королем", - эти слова Нострадамуса трактуют как отсылку на войну России против Украины с переходом в Третью мировую. Но(!) есть также и предположение, что слова ясновидца могут относиться к конфликту между Китаем и Тайванем, который угрожает втянуть США в ядерную войну.

В еще одном своем предсказании Нострадамус намекает на "Небесный огонь на Королевском здании". Говорят, что пророчество более зловещее, чем поджог "резиденции" на Красной площади. В Библии, когда речь идет о судном дне или "конце времен", огонь - это всегда конец света. Это может значить, что большая война закончится крахом старой системы власти, а из пепла цивилизации возникнет новый мировой порядок - наступит конец времен, которые мы знаем, и начнется новая эра.

Верить или нет предсказаниям Нострадамуса - спорный вопрос. Как мы уже говорили, 70% пророчеств ясновидца сбываются. Но есть еще и другие 30%. Дело в том, кто и как читает пророчества ясновица, а сам их смысл заключается в том, чтобы иметь возможность после происшествия утверждать, что все это было предсказано. То есть, предсказание всегда действует только задним числом - вот это и следует помнить. И, конечно, то, что в наших силах все изменить.

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