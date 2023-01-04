Первое полнолуние в 2023 году совпадает с Рождеством.

Что сулит Волчье полнолуние 7 января 2023 года, хорошо или плохо, что оно совпадает с православным Рождеством, а также что нельзя и что можно делать на полнолуние - читайте в материале УНИАН.

Ранее мы давали лунный календарь на январь 2023.

Волчье полнолуние - почему оно так называется

Январское полнолуние носит устрашающее название, хотя на самом деле все не так ужасно. Полнолуние в январе прозвали "Волчьим", так как именно в этот период волки часто воют на луну - поэтому ее еще называют Волчья Луна.

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Когда будет полнолуние в январе 2023 - точное время

Полнолуние наступит в ночь с 6 на 7 января - полная Луна взойдет 7 января в 01:08 по киевскому времени, на оси Рака с Козерогом. Влияние полнолуния может ощущаться с вечера 5 января до вечера 9 января.

Волчье полнолуние - особенности дня

Астрологи предупреждают - это полнолуние может быть напряженным. Влияние на него будут иметь знаки Рака и Козерога. Семейный знак Рака отличается повышенной эмоциональностью, может проявиться потребность в заботе и внимании. Козерог поможет привести в порядок мысли и дела.

В целом день будет нестабильным - на каждом шагу могут ждать искушения и провокации. Возможны ссоры, конфликты, недопонимание в общении - например, ваши слова могут неправильно истолковать. В это время также обостряются депрессии, появляется тревожность и апатия. Лучше всего в этот период заниматься обычными делами и не вносить никаких изменений в привычный ход вещей.

Волчье полнолуние 7 января 2023 года совпадает с Рождеством, поэтому энергетика этого дня очень мощная. Но этого не стоит бояться - все можно повернуть себе во благо и привлечь в свой дом удачу, любовь и достаток.

Что нельзя делать в полнолуние 2023 - запреты дня

Мы составили список дел, от которых лучше удержаться на Волчье полнолуние:

нельзя начинать никакие новые дела;

не рекомендуется делать предложение, расписываться и венчаться;

не стоит затевать строительство, ремонты, перепланировку;

нельзя просить о повышении зарплаты или продвижении по должности;

не нужно выяснять отношения с партнером или членом семьи;

не рекомендуется совершать крупные покупки;

не стоит одалживать деньги или давать в долг;

нельзя планировать путешествия и поездки на эти дни.

Лучше всего в день полнолуния "залечь на дно".

Что можно делать в полнолуние 2023 - куда направить энергию

Во время полнолуния обычно у человека много энергии. Хорошо будет направить ее в положительное русло:

провести время с близкими за совместным занятием, поужинать вместе, посмотреть фильм;

семейным парам можно устроить романтический ужин;

заняться благотворительностью - оказать посильную помощь людям, которые нуждаются, или помочь бездомным животным.

Помните о главном: все, сделанное с хорошими помыслами, обязательно принесет вам благо.

Как привлечь удачу, любовь и достаток - ритуалы и приметы на полнолуние

Поскольку полная Луна имеет магическую силу, то ритуалы на нее имеют особое значение. Вот какие ритуалы на полнолуние можно сделать.

Зарядите талисман

Положите с вечера на подоконник свой счастливый амулет - на него обязательно должен падать свет Луны. Оставьте амулет на ночь - заряжаться энергией светила. Заряженный талисман сможет привлечь в дом удачу и достаток.

Сделайте лунную воду

Наполните посуду чистой водой и оставьте ее на ночь под лунным светом. Подумайте, для чего хотите использовать воду и произнесите это. Утром заряженную воду можно выпить, загадав желание, умыться ею, полить растения.

Зарядите кошелек

Есть простой способ, как зарядить кошелек на деньги в полнолуние. Возьмите кошелек и наполните его до отказа монетами и купюрами - чтобы трещал. Положите кошелек на подоконник под лунный свет и оставьте до утра. Первые сутки не тратьте из кошелька ни копейки.

Согласно приметам, в канун полнолуния нельзя ничего выносить из дома - можно лишиться удачи и успеха. Также считается, в такую ночь нельзя спать под лунным светом - сон будет беспокойным и могут сниться кошмары.

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