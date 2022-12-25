В лунном календаре на январь 2023 нет солнечных и лунных затмений. Месяц начнется с растущей Луны и закончится, кстати, тоже - это значит, что и в начале, и в конце января можно смело начинать любые проекты.
- Лунный кадендарь на январь 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни
- Фазы Луны на январь 2023 - периоды перемен и затишья
- Благоприятные дни января 2023 - лунный календарь для разных сфер
- Неблагоприятные дни января 2023 - лунный календарь для разных сфер
Ранее мы давали лунный календарь стрижек на январь 2023 с удачными и неудачными днями.
Лунный кадендарь на январь 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни
Самые благоприятные дни - 2, 5, 9, 10, 19, 20, 25, 30 января.
В целом хорошие даты - 3, 4, 6, 7, 8, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 31 января.
Нейтральные дни - 1, 11, 12, 13, 14, 28, 29 января.
Не самые удачные дни - 15, 16, 17 января.
Самый неблагоприятный день - 21 января.
Фазы Луны на январь 2023 - периоды перемен и затишья
Энергетика каждой фазы Луны по-разному отражается на нашей жизни. Например, новолуние и полнолуние - не время для важных начинаний, в период растущей Луны можно начинать любые дела, на убывающую - избавляться от ненужного.
Вот какими будут фазы Луны в январе 2023:
Луна растет - с 1 по 6 января.
Полнолуние - 7 января в 01:08 по киевскому времени.
Луна убывает - с 8 по 20 января.
Новолуние - 21 января в 22:53 по киевскому времени.
Луна растет - с 22 по 31 января.
Благоприятные дни января 2023 - лунный календарь для разных сфер
Для свадьбы и венчания самыми удачными будут 1, 2, 7, 8, 12, 18 и 19 января.
Для ремонта, уборки и других домашних дел - 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18 и 20 января.
Для стрижки и окраски волос - 2, 12 и 19 января, а также 3, 4 и 8 января - для посещения салона красоты.
Для смены места работы - 1, 2, 5, 8, 11, 12, 16 и 19 января.
Для путешествий - 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 19 числа.
Спорить или выяснять отношения - хотя мы и не рекомендуем - можно 2, 11, 12, 13 и 19 числа.
Неблагоприятные дни января 2023 - лунный календарь для разных сфер
Для свадьбы и венчания неблагоприятны 4, 5, 6, 9, 10, 15 и 17 числа.
От ремонта, уборки и других домашних дел лучше отказаться 3, 4 и 8 января.
Делать стрижкуне нужно 1, 6, 7, 10, 11, 17, 18 и 20 января.
Для смены места работыне подойдут 3, 4, 7, 10, 13, 17 и 18 января.
Остаться дома и никуда не ехать лучше 1, 3, 4, 6, 13, 16, 17 и 18 января.
Любыефизические нагрузки следует исключить только 10 января.