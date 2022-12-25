Как Луна будет влиять на нашу жизнь в январе 2023, какие дни согласно лунному календарю будут удачными, а на какие лучше ничего не планировать - читайте в материале УНИАН.

В лунном календаре на январь 2023 нет солнечных и лунных затмений. Месяц начнется с растущей Луны и закончится, кстати, тоже - это значит, что и в начале, и в конце января можно смело начинать любые проекты.

Ранее мы давали лунный календарь стрижек на январь 2023 с удачными и неудачными днями.

Лунный кадендарь на январь 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные дни - 2, 5, 9, 10, 19, 20, 25, 30 января.

Видео дня

В целом хорошие даты - 3, 4, 6, 7, 8, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 31 января.

Нейтральные дни - 1, 11, 12, 13, 14, 28, 29 января.

Не самые удачные дни - 15, 16, 17 января.

Самый неблагоприятный день - 21 января.

Фазы Луны на январь 2023 - периоды перемен и затишья

Энергетика каждой фазы Луны по-разному отражается на нашей жизни. Например, новолуние и полнолуние - не время для важных начинаний, в период растущей Луны можно начинать любые дела, на убывающую - избавляться от ненужного.

Вот какими будут фазы Луны в январе 2023:

Луна растет - с 1 по 6 января.

Полнолуние - 7 января в 01:08 по киевскому времени.

Луна убывает - с 8 по 20 января.

Новолуние - 21 января в 22:53 по киевскому времени.

Луна растет - с 22 по 31 января.

Благоприятные дни января 2023 - лунный календарь для разных сфер

Для свадьбы и венчания самыми удачными будут 1, 2, 7, 8, 12, 18 и 19 января.

Для ремонта, уборки и других домашних дел - 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 18 и 20 января.

Для стрижки и окраски волос - 2, 12 и 19 января, а также 3, 4 и 8 января - для посещения салона красоты.

Для смены места работы - 1, 2, 5, 8, 11, 12, 16 и 19 января.

Для путешествий - 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 19 числа.

Спорить или выяснять отношения - хотя мы и не рекомендуем - можно 2, 11, 12, 13 и 19 числа.

Неблагоприятные дни января 2023 - лунный календарь для разных сфер

Для свадьбы и венчания неблагоприятны 4, 5, 6, 9, 10, 15 и 17 числа.

От ремонта, уборки и других домашних дел лучше отказаться 3, 4 и 8 января.

Делать стрижкуне нужно 1, 6, 7, 10, 11, 17, 18 и 20 января.

Для смены места работыне подойдут 3, 4, 7, 10, 13, 17 и 18 января.

Остаться дома и никуда не ехать лучше 1, 3, 4, 6, 13, 16, 17 и 18 января.

Любыефизические нагрузки следует исключить только 10 января.

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