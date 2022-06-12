Что нужно делать женщине в полнолуние и как уберечь себя от опасности - узнайте в материале УНИАН.

Полнолуние 14 июня называется "хитрое" или "клубничное" из-за его необычного влияния на людей и периода, когда начинается активный сезон сбора клубники. Астрологи говорят, что Луна в этом месяце обладает особенно сильным магическим воздействием. УНИАН разобрался, что принесет всем нам суперлуние 2022 года.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на июнь 2022.

Когда полнолуние в июне 2022 - дата и особенности

Датой клубничной полной луны астрологи назвали 14 июня, 14:51 по Киеву. Примечательно, что это будет не просто полнолуние, а суперлуние - явление, когда земной спутник приближается к нашей планете на расстояние меньше 362 000 км.

Полная луна окажется в знаке Стрельца, а это значит, что активный и целеустремленный кентавр окажет покровительство и даст поддержку всем тем, кто в этом нуждается. В эту дату важно не упустить шансы самореализации, осуществления задуманных планов и идей. Особенно удачным полнолуние в июне окажется для творческих людей. Примечательно и то, что Высшие силы 14 июня как будто "отрезвят" людей и заставят их здраво смотреть на жизнь. Всем тем, кто долго жил в "розовых очках" придется их снять.

Что делать в полнолуние 2022

Для того, чтобы привлечь удачу в эту дату, астрологи рекомендуют сосредоточиться на правильных действиях. 14 июня направьте свою энергию на:

решение проблем, которые вы давно игнорировали;

творческую самореализацию;

генеральную уборку в доме;

встречи с приятными вам людьми;

рутинные повседневные дела.

Также важно в эту дату и несколько дней после нее использовать все возможные шансы для знакомства с новыми людьми. Эзотерики говорят, что связи, обретенные в период клубничного полнолуния, окажут положительное влияние на вашу дальнейшую жизнь.

Что нельзя делать в полнолуние 2022

Суперлуние в июне обладает мощным энергетическим потоком, поэтому результат воздействия может быть и отрицательным. В период полной луны категорически запрещено:

отправляться в путешествия и командировки;

совершать финансовые операции и крупные сделки;

кардинально менять свою жизнь;

переезжать в новое жилье или менять работу;

ходить в лес или трудиться в огороде.

Полная луна, несмотря на то, что способствует развитию вашей жизни, не предполагает резкой смены состояния. Именно поэтому важно уверенно идти своим путем и развивать в себе целеустремленность, но ни в коем случае не совершать необдуманных поступков.

Гороскоп на полнолуние 2022 в июне

УНИАН собрал несколько важных рекомендаций для представителей разных стихий и зодиакальных созвездий.

Водолей, Весы, Близнецы

Воздушным знакам Зодиака эксперты советуют подвести итоги своей жизни, решить все наболевшие вопросы и закрыть уже давно изжитые себя темы. Важно понять, что в период полнолуния вас "активирует" энергия огненного Стрельца, поэтому не бойтесь уверенно идти к новизне и переменам.

Стрелец, Овен, Лев

Настоящие счастливчики июня - представители стихии огня. Вам будет сопутствовать удача буквально во всем: в личной жизни, в карьере, в повседневных делах. Любые ваши планы быстро осуществятся, поэтому не бойтесь действовать решительно. Астрологи считают, что особенно удачной окажется вторая половина июня.

Рыбы, Рак, Скорпион

Водным знакам лучше сосредоточиться на своем окружении и внимательно посмотреть, тем ли людям вы доверяете. Самое время сделать "генеральную уборку" в своей жизни и расставить все точки над "и". Учтите, что по итогам месяца можете обнаружить сильные перемены в образе жизни из-за нового мировоззрения, но не пугайтесь - все происходит к лучшему.

Телец, Козерог, Дева

Представителям земной стихии придется столкнуться с трудностями и препятствиями на пути к заветной мечте, поэтому звезды советуют вам быть сильными. Текущие неприятности - это лишь проверка на прочность, если вы преодолеете их с достоинством, то в будущем вас ожидает награда за старания.

Вас также могут заинтересовать новости: