Когда наступят благоприятные дни июня 2022, а на какие даты лучше ничего не планировать - узнайте на УНИАН.

Садоводы, огородники, стилисты и косметологи - люди абсолютно разных профессий следят за положением луны на небе. Земной спутник отдает человеку мощные энергетические потоки, способные помочь в делах или разрушить любые планы. УНИАН составил подробный лунный календарь на июнь 2022 года.

Ранее мы напоминали, что до 2 июня активен ретроградный Меркурий 2022.

Благоприятные дни июня 2022

Перед началом месяца украинцев ждет новолуние 30 мая 2022 года. Полная луна взойдет на небе 14 числа, а июньское новолуние случится 29-го. Ни лунных, ни солнечных затмений в этом месяце не будет, зато дни Гекаты 2022 наступают почти с самого начала июня.

Общий перечень удачных дат июня выглядит так:

Высаживать цветы оптимально 3, 11-13, 16, 21-23, 29-30 числа.

3, 11-13, 16, 21-23, 29-30 числа. Идти к стоматологу лучше 1-12, 17, 18, 26, 27 июня.

1-12, 17, 18, 26, 27 июня. Свадьбу назначайте на 3, 5, 10, 12 и 13 число.

3, 5, 10, 12 и 13 число. Удалить пигментное пятно или бородавку можно в период с 15 до 28 июня.

Энергетически благоприятные дни по лунному календарю в этом месяце: 2, 4-7, 9, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 26, 27 и 30 июня.

Подробный лунный календарь на июнь 2022 года

В первом месяце лета наиболее тяжелыми днями астрологи назвали новолуние, полнолуние и период убывающей луны. Следите за фазами луны, чтобы случайно не запланировать свои дела на неблагоприятный период:

Новолуние : 29 июня в 04:52

: 29 июня в 04:52 Полнолуние : 14 июня в 13:51

: 14 июня в 13:51 Растущая луна : с 1 по 13 июня и 30 июня 2022.

: с 1 по 13 июня и 30 июня 2022. Убывающая луна : с 15 по 28 июня 2022

: с 15 по 28 июня 2022 Лунное затмение : нет

: нет Солнечное затмение : нет

Удачные и неудачные дни в июне выпадают на следующие числа:

Благоприятные дни июня 2022: 2, 4, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 30.

Нейтральные дни июня 2022: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17-19, 21-27, 29.

Негативный день в июне будет только один - 28 числа. Узнайте, когда будут праздники и выходные в июне 2022, чтобы правильно распланировать свое время.

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