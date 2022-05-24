Садоводы, огородники, стилисты и косметологи - люди абсолютно разных профессий следят за положением луны на небе. Земной спутник отдает человеку мощные энергетические потоки, способные помочь в делах или разрушить любые планы. УНИАН составил подробный лунный календарь на июнь 2022 года.
Ранее мы напоминали, что до 2 июня активен ретроградный Меркурий 2022.
Благоприятные дни июня 2022
Перед началом месяца украинцев ждет новолуние 30 мая 2022 года. Полная луна взойдет на небе 14 числа, а июньское новолуние случится 29-го. Ни лунных, ни солнечных затмений в этом месяце не будет, зато дни Гекаты 2022 наступают почти с самого начала июня.
Общий перечень удачных дат июня выглядит так:
- Высаживать цветыоптимально 3, 11-13, 16, 21-23, 29-30 числа.
- Идти к стоматологулучше 1-12, 17, 18, 26, 27 июня.
- Свадьбу назначайте на 3, 5, 10, 12 и 13 число.
- Удалить пигментное пятно или бородавку можно в период с 15 до 28 июня.
Энергетически благоприятные дни по лунному календарю в этом месяце: 2, 4-7, 9, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 26, 27 и 30 июня.
Подробный лунный календарь на июнь 2022 года
В первом месяце лета наиболее тяжелыми днями астрологи назвали новолуние, полнолуние и период убывающей луны. Следите за фазами луны, чтобы случайно не запланировать свои дела на неблагоприятный период:
- Новолуние: 29 июня в 04:52
- Полнолуние: 14 июня в 13:51
- Растущая луна: с 1 по 13 июня и 30 июня 2022.
- Убывающая луна: с 15 по 28 июня 2022
- Лунное затмение: нет
- Солнечное затмение: нет
Удачные и неудачные дни в июне выпадают на следующие числа:
Благоприятные дни июня 2022: 2, 4, 6, 9, 13, 15, 16, 20, 30.
Нейтральные дни июня 2022: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 17-19, 21-27, 29.
Негативный день в июне будет только один - 28 числа. Узнайте, когда будут праздники и выходные в июне 2022, чтобы правильно распланировать свое время.