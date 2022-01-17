Что нельзя делать в полнолуние и почему этот день считается особенно важным - узнайте на УНИАН.

Новая фаза луны наступит 18 января - в Крещенский Сочельник, накануне большого церковного праздника, который верующие знают как Крещение Господне. Астрологи считают, что случайности неслучайны, а такое стечение обстоятельств нельзя игнорировать - энергетика дня будет очень сильной.

Какие мощные обряды в полнолуние стоит провести и как небесное светило повлияет на жизнь людей - далее в материале.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на январь 2022, чтобы вы могли правильно распланировать свои дела.

Полнолуние 18 января 2022 - время и особенности

Полная луна взойдет на небе 18 января в 01:36 по Киеву. Эксперты по эзотерике считают, что в эти лунные сутки концентрация энергии окажется мощной и направлена будет на лидерство. Луна попадет в созведие Льва, поэтому некоторые люди почувствуют небывалую уверенность в себе. Будьте осторожны и следите за собой - энергетические потоки могут "сработать" как в позитивную сторону, так и в негативную.

Что можно делать в полнолуние

Для того, чтобы влияние лунного диска не стало для вас фатальным, используйте этот день с умом:

займитесь творчеством или найдите время для хобби;

съездите в гости к родственникам или выпейте кофе с друзьями;

переберите вещи в шкафу и выбросьте ненужные;

научитесь медитировать, устройте детокс для организма.

Также 18 января подходит для реализации дел, на которые у вас раньше не находилось желания или сил. Не откладывайте их в долгий ящик - приступайте сейчас. Кроме того, в полнолуние можно налаживать старые связи и мириться с людьми.

Что нельзя делать в полнолуние

Как мы уже сказали, энергетика луны влияет на всех по-разному, так что, если вы тяжело переносите такие периоды, не усугубляйте свое положение. Воздержитесь от:

заключения сделок и подписания договоров;

проведения финансовых операций и смены работы;

путешествий и переездов;

тяжелых физических нагрузок;

общения с малознакомыми людьми.

Стоит помнить о том, что в полнолуние обостряется эмоциональный фон, поэтому лучше держать себя в руках и руководствоваться умом, чтобы потом не жалеть о сказанном или сделанном.

Ритуалы на полнолуние - удача и деньги

Крещение Господне и период полной луны - идеальное сочетание, чтобы привлечь в свою жизнь успех и богатство. Для того, чтобы ваши желания сбылись, можно использовать нижеприведенные методы.

Ритуал на деньги

Возьмите святую воду из храма - УНИАН рассказывал, когда набирать воду на Крещение, так что, проблем с этим у вас не будет - дождитесь полночи, вылейте воду в кружку и пройдите с ней по всему дому молча.

Затем вернитесь туда, откуда начали, и произнесите заговор: "Крещенскую воду стерегу, ни капли из нее не пророню. Хочу, чтоб дом мой был полон света, денег и добра. Воду заговариваю во имя всех святых. Пусть будет так, как я хочу. Аминь". После сказанных слов сразу ложитесь спать, а утром выпейте всю воду из емкости.

Ритуал на удачу

Этот метод не связан с Крещением - обращаться нужно только к силам земного спутника. Встаньте ночью перед окном и посмотрите на полную луну. Вглядывайтесь в нее и мысленно озвучивайте свое желание. Помните, что оно должно касаться только вас и не нести вреда для других людей. Повторить желание нужно 3 раза, а затем ни с кем не общаться и ложиться спать.

Существует и более действенный подход - после того, как вы "пообщались с луной тет-а-тет", напишите свое желание на листке бумаги 3 раза и сожгите его над пламенем свечи. Пепел нужно сразу же развеять с балкона.

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