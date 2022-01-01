Эзотерики и астрологи убеждены, что планировать свои важные дела необходимо, ориентируясь на лунный календарь. Всё потому, что луна влияет на каждого человека без исключения, только влияние это может быть как положительным, так и отрицательным.
Ранее УНИАН рассказывал, какие выходные дни в январе получат украинцы.
Благоприятные дни января 2022
Месяц начнется со знаменательного события - новолуние в январе наступит 2 числа. Астрологи обещают, что этот период будет весьма удачен для многих знаков Зодиака. К тому же, время новой луны - это всегда уникальная возможность начать жизнь "с чистого листа", особенно символично это для начала Нового года.
Календарь благоприятных дней на январь выглядит так:
- На маникюр и педикюр можно записаться: 2, 3, 7, 14, 15, 21, 22, 28-31 числа.
- Лечение зубов будет удачным: 4, 5, 13-16, 19-29 января.
- Свадьбу или венчание планируйте на: 4, 7, 9, 12, 14, 16 и 17 число.
- Стричься и окрашивать волосы лучше: 3, 8, 12-14, 18-24, 31 января.
Веселым, счастливым и запоминающимся окажется отпуск, запланированный на 1, 4, 6, 10, 15, 16, 19-22, 24, 25, 27, 28, 30, 31 число текущего месяца.
Влияние луны в январе 2022 - удачные и неудачные дни
В этом месяце мы не увидим ни солнечных, ни лунных затмений. Тем не менее, о положении луны на небе нужно знать, чтобы вовремя к ним подготовиться:
- Новолуние: 2 января в 20:33
- Полнолуние: 18 января в 01:48
- Растущая Луна: с 3 по 17 января 2022.
- Убывающая Луна: 1 января и с 19 по 31 января 2022.
- Лунное затмение: нет
- Солнечное затмение: нет
График удачных и неудачных дней в январе вы можете увидеть ниже:
- Благоприятные дни: 3, 5, 7, 12, 13, 19, 22
- Нейтральные дни: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23-30
- Неблагоприятные дни: 2, 31