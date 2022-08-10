Сама природа будет реагировать штормами, разрушениями и пожарами, отметила Валентина Виттрок.

Астролог Валентина Виттрок предупредила о серьезной опасности в связи с грядущим полнолунием 12 августа.

Свой прогноз она опубликовала на странице в Facebook.

По ее информации, это полнолуние будет последним суперполнолунием в 2022 году.

"На сей раз положение планет и звезд формирует большой космический крест, что само по себе не очень хорошо… Планета войны – Марс – кроме того, что все еще находится в соединении с Ураном, также соединяется с сатанинской звездой Алголь (отрубленная голова медузы) – столкновение с жестокостью, разгул темных низких астральных энергий", – предупредила астролог.

По ее прогнозу, в плюс-минус три дня до и после полнолуния ожидается очень активно агрессивное время.

"Психологически – это тяжелое время, ощущение безысходности, страха, проблемы со сном, впадание в крайности, мощный эмоциональный дисбаланс, – отметила Виттрок. – В обществе будет очень много нетерпимости, несчастных случаев".

"Следует помнить, что в августе этого года сформировалось так называемое огненное наказание. Сама природа будет реагировать штормами, разрушениями и пожарами. Наводнения также имеют место быть, так как идет мощная приливная волна", – добавила астролог.

Напомним, августовское полнолуние называется "Осетровое" – согласно легенде, такое название пришло из США.

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