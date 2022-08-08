Какие работы можно делать в полнолуние и как привлечь удачу в последнюю полную луну этого лета - узнайте в материале УНИАН.

Августовское полнолуние называется "Осетровое" - согласно легенде, такое название пришло из США. У Великих озер и озера Шамплейн на северо-востоке США жили индейцы и наблюдали, как в этот период осетры поднимались из глубоких вод на мелководье, что позволяло рыбакам получить богатый улов. Наряду с этим, у полной луны августа есть и другие названия: "Урожайная", "Рисовая" и "Зеленая кукурузная".

УНИАН расскажет, что нужно делать женщине в полнолуние для счастья, а от каких действий лучше отказаться. Ранее мы составляли подробный лунный календарь на август 2022.

Полнолуние 12 августа 2022 - время и особенности

Согласно данным астрономов, полная луна в этом месяце взойдет на небе 12 августа в 14:36. Лучше всего его будет видно в ночь с 10 на 11 число. Учитывая то, что в эти даты ожидаются серьезные океанские приливы, то и эмоциональное состояние людей можно сравнить с этими природными явлениями.

Эзотерики говорят, что ваши эмоции будут "бить через край", а совладать с ними окажется непростой задачей. Импульсивность в общении, необдуманные поступки, резкие высказывания и непрогнозируемые действия - все это принесет с собой августовская полная луна.

Потребность в эмоциональной свободе почувствуют практически все, а людям захочется освободиться от прежних оков. Тем не менее, находиться в одиночестве не рекомендуется - будучи в социуме, вам будет легче понять и услышать себя, а также отпустить все негативные эмоции.

Что делать в полнолуние 2022

В этом месяце астрологи рекомендуют посвятить день полной луны следующим занятиям:

романтике и семейному времяпрепровождению;

творчеству и чтению книг;

сбору лекарственных трав;

отдыху и путешествиям;

гаданиям и магическим ритуалам;

медитациям и познанию себя;

обучению и работе.

Лучшее, что вы можете сделать - это направить энергию полной луны на самообразование. Вселенная будет благосклонна к тем, кто готов двигаться вперед, приобретать новые навыки и знания.

Что нельзя делать в полнолуние 2022

Согласно народным приметам и данным эзотериков, 12 августа стоит обратить пристальное внимание на икры ног, лодыжки, голени, ахиллово сухожилие, мышцы предплечья, гормоны щитовидной железы. Именно эти части тела и органы будут наиболее чувствительными, а также могут обостриться хронические заболевания.

Кроме того, в полнолуние не рекомендуется:

обращаться к знахарям и колдунам;

ссориться, сплетничать, завидовать;

проводить хирургические операции;

посещать церковь;

общаться с негативными людьми;

отказывать кому-либо в помощи.

Полная луна последнего месяца лета поможет вам осознать, чего вы хотите на самом деле. Это идеальное время для того, чтобы отпустить все волнующие вас эмоции или события и начать жизнь с чистого листа.

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