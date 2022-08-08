Августовское полнолуние называется "Осетровое" - согласно легенде, такое название пришло из США. У Великих озер и озера Шамплейн на северо-востоке США жили индейцы и наблюдали, как в этот период осетры поднимались из глубоких вод на мелководье, что позволяло рыбакам получить богатый улов. Наряду с этим, у полной луны августа есть и другие названия: "Урожайная", "Рисовая" и "Зеленая кукурузная".
- Полнолуние 12 августа 2022 - дата и особенности
- Что делать в полнолуние 2022
- Что нельзя делать в полнолуние 2022
УНИАН расскажет, что нужно делать женщине в полнолуние для счастья, а от каких действий лучше отказаться. Ранее мы составляли подробный лунный календарь на август 2022.
Полнолуние 12 августа 2022 - время и особенности
Согласно данным астрономов, полная луна в этом месяце взойдет на небе 12 августа в 14:36. Лучше всего его будет видно в ночь с 10 на 11 число. Учитывая то, что в эти даты ожидаются серьезные океанские приливы, то и эмоциональное состояние людей можно сравнить с этими природными явлениями.
Эзотерики говорят, что ваши эмоции будут "бить через край", а совладать с ними окажется непростой задачей. Импульсивность в общении, необдуманные поступки, резкие высказывания и непрогнозируемые действия - все это принесет с собой августовская полная луна.
Потребность в эмоциональной свободе почувствуют практически все, а людям захочется освободиться от прежних оков. Тем не менее, находиться в одиночестве не рекомендуется - будучи в социуме, вам будет легче понять и услышать себя, а также отпустить все негативные эмоции.
Что делать в полнолуние 2022
В этом месяце астрологи рекомендуют посвятить день полной луны следующим занятиям:
- романтике и семейному времяпрепровождению;
- творчеству и чтению книг;
- сбору лекарственных трав;
- отдыху и путешествиям;
- гаданиям и магическим ритуалам;
- медитациям и познанию себя;
- обучению и работе.
Лучшее, что вы можете сделать - это направить энергию полной луны на самообразование. Вселенная будет благосклонна к тем, кто готов двигаться вперед, приобретать новые навыки и знания.
Что нельзя делать в полнолуние 2022
Согласно народным приметам и данным эзотериков, 12 августа стоит обратить пристальное внимание на икры ног, лодыжки, голени, ахиллово сухожилие, мышцы предплечья, гормоны щитовидной железы. Именно эти части тела и органы будут наиболее чувствительными, а также могут обостриться хронические заболевания.
Кроме того, в полнолуние не рекомендуется:
- обращаться к знахарям и колдунам;
- ссориться, сплетничать, завидовать;
- проводить хирургические операции;
- посещать церковь;
- общаться с негативными людьми;
- отказывать кому-либо в помощи.
Полная луна последнего месяца лета поможет вам осознать, чего вы хотите на самом деле. Это идеальное время для того, чтобы отпустить все волнующие вас эмоции или события и начать жизнь с чистого листа.